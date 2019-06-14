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Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor sonra üretiyor

Şehitkamil Belediyesinin kadınlara yönelik hayata geçirdiği el beceri kursları başarılı bir biçimde devam ediyor.

14 Haziran 2019 Cuma 15:37
Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor sonra üretiyor

Şehitkamil Belediyesinin kadınlara yönelik hayata geçirdiği el beceri kursları başarılı bir biçimde devam ediyor. Çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.


Karşıyaka Aile Merkezinde açılan El Beceri Kursuna giden kadınlar, kursta eğitim görerek Antep işi, tel kırma, iğne oyası, dikiş nakış ve mefruşat öğreniyor. Burada çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra İŞKUR ile imzalanan protokol neticesinde de kurslara katılan kadınlara günlük yevmiye de veriliyor.


Kursiyerlerimiz el beceri kurslarına yoğun ilgi gösteriyor


Kursa ilişkin açıklamada bulunan Karşıyaka Aile Merkezi El Beceri Kurs Eğitmeni Ayşe Çaylak, “Kursumuza gelen kursiyerlerimizin hepsi ev hanımıdır. Çocuklarına çeyiz yapmak isteyen, zamanını burada geçirmek isteyen arkadaşlarımız var. Kursiyerlerimize burada Antep işi, tel kırma, el nakışı, kanaviçe, dikiş nakış ve benzeri dikiş işlemlerini öğretiyoruz. Şu an 35 kursiyerimiz var. Haftanın 5 günü burada kursiyerlerimize eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz bir yandan yapmış oldukları ürünleri satarak aile ekonomisine yardımcı olurken, diğer yandan İŞKUR desteğiyle de günlük yevmiyelerini alıyorlar. Bunun yanı sıra burada öğrendikleri eğitimlerle de meslek sahibi oluyorlar. Eğitmenler olarak bizler de kursiyerlerimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


Burada öğrendiklerimizle meslek sahibi oluyoruz


El beceri kursuna katılan Sibel Alıcı, “Buraya gelmemiz bizim açımızdan çok iyi oluyor. Burada çok şey öğreniyoruz. Antep işi, tel kırma, el nakışı, dikiş nakış işlemlerini öğreniyoruz. Burada nakış işlemeler yaparak vakit geçiriyoruz. Ayrıca burada çocuklarımız için de çeyiz hazırlıyoruz. Yapmış olduğumuz fazla nakış işlemelerini de satarak aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra yine İŞKUR tarafından günlük yevmiyelerimizi de alıyoruz. Burada öğrendiklerimizle meslek sahibi de oluyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na, bize burada emek veren ve yardımcı olan hocalarımıza da yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün ev kadınlarının bu kurslara katılmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:37
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