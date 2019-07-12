Şehitkamilli çocuklar 15 Temmuz şehitlerini andı

Şehitkamil Belediyesine bağlı Seyrantepe Aile Merkezinde Kur’an-ı Kerim öğrenen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenledikleri etkinlikte 15 Temmuz şehitlerini andı.

Küçük yaştaki çocukların milli ve manevi duygularının gelişimi için yıl boyunca çok sayıda etkinlik gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Seyrantepe Aile Merkezinde yaz tatilini değerlendirmek için Kur’an-ı Kerim öğrenen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinlikte, 15 Temmuz konulu şiirler okundu. Söylenen ilahilerin ardından program şehitler için edilen dua ile sona erdi. Etkinliğe katılan veliler, programda duygu dolu anlar yaşadıklarını ve etkinliği çok beğendiklerini ifade ettiler.

Amaç vatan ve millet sevgisini aşılamak

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Seyrantepe Aile Merkezi Kuran Kursu Öğretmeni Özlem Pekmezci, “Bugün kursumuzda 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı düzenledik. Çocuklarımıza vatan ve millet sevgisini aşılamak adına bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bugün düzenlediğimiz etkinliğimize ailelerimiz de yoğun bir şekilde ilgi gösterdi.Bugün 15 Temmuz Şehitlerimizi andık, onlar için Kur’an-ı Kerim okuduk, hatim indirdik, şiirler okundu, ilahiler okundu. Çok güzel bir etkinlik geçirdik. Ben tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum” diye konuştu.