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Şehitkamil’in tesisleri, sporun hizmetinde

Şehitkamil Belediyesi, farklı branşlarda faaliyet gösteren 24 farklı spor tesisi ile vatandaşlara sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapma imkanı sağlıyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:43
Şehitkamil’in tesisleri, sporun hizmetinde

Şehitkamil Belediyesi, farklı branşlarda faaliyet gösteren 24 farklı spor tesisi ile vatandaşlara sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapma imkanı sağlıyor.


Sporu tabana yaymak, spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve mümkün olan en fazla sayıda Gazianteplinin spor yapmasını sağlamak amacıyla spor tesislerini haftanın 7 günü vatandaşların kullanımına sunan Şehitkamil Belediyesi, 24 farklı spor tesisinde ev sahipliği yaptığı sportif organizasyonlarla her yıl on binlerce sporcuyu misafir ediyor. Toplumun her kesiminde spor kültürü ve bilincinin oluşması ve sporun hayatın bir parçası haline gelmesi adına kurumlar arası işbirliğiyle sportif projeleri başarıyla yürüten Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdığı modern tesislerin uluslararası platforma açılan penceresinden ay-yıldızlı takımlara şampiyon sporcular kazandırmayı sürdürüyor.


Sporu hayatın bir parçası haline getirmeyi arzuluyoruz


Yıl boyunca spor alanında yürüttükleri çalışmalarla toplumun her kesiminde sporu hayatın bir parçası haline getirmeyi arzuladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye bünyesinde gerçekleştirilen spor faaliyetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte toplumun her kesiminde sporu hayatın bir parçası haline getirmeyi arzuluyoruz. Farklı branşlarda faaliyet gösteren müsabık sporcularımızın yanı sıra 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza bilinçli spor yapma alışkanlığı kazandırarak sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Erkek ve kadın spor merkezlerimizde, Dünya ve Avrupa şampiyonusporcuların yetiştiği yüzme havuzlarımızda, nizami standartlardaki futbol sahalarımızda, sürekli ve satranç merkezimiz ve gençlik kamplarımızda sportif faaliyetlerle iç içe sağlıklı, mutlu ve zinde nesiller yetiştiriyoruz. Spor faaliyetlerinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve kurumlar arası işbirliğiyle yürüttüğümüz proje çalışmalarında emeği geçen paydaş kurum temsilcilerimize gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:43
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