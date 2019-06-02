Şehitkamil’in bayram temizliği yaşlı çifti sevindirdi

Şehitkamil Belediyesinin sunduğu ‘Vefa Hizmeti’ projesi kapsamında yapılan bayram temizliği ve kuaför hizmeti yaşlı çiftin yüzünü güldürdü. Evdeki tüm ihtiyaçları karşılanan Memik Karahan ile Nuriye Karahan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Şehitkamil Belediyesi, ‘Vefa Hizmeti’ projesi ile yaşlı ve bakıma muhtaç kimselerin evdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı çalışan Vefa Hizmeti ekibi, özellikle 70 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişilere hizmet ediyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Vefa Hizmeti ekibi, Dülükbaba Mahallesi’nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 70 yaşındaki Memik Karahan ile eşi Nuriye Karahan’ın evini Ramazan Bayramı öncesi baştan aşağı temizledi. Karahan çiftinin ilk olarak evdeki halıları temizlendi, koltukları silindi, pencereleri temizlendi, yerleri süpürüldü. Daha sonra mutfaktaki bulaşıklar yıkandı, evin genel temizliği yapıldı. Verilen hizmetin kendilerini çok memnun ettiğini dile getiren Memik Karahan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibe teşekkür etti.

“Ekipler bayram öncesi evimizi pırıl pırıl ettiler”

Yapılan bayram temizliğinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Memik Karahan, “Allah, Şehitkamil Belediyemizden razı olsun. Evimin her tarafı temizleniyor. Tüm temizliğimiz dört dörtlük yapılıyor. Bu durumdan çok memnunuz. Evim sürekli temizleniyor. Bugün de Ramazan Bayramına sayılı günler kala Şehitkamil Belediyemizin Vefa Ekibi gelerek evimizde bayram temizliği yaptı. Sağ olsunlar, bayram öncesi evimizi pırıl pırıl ettiler. Bunun yanı sıra berber arkadaş gelerek bayram tıraşımı da yaptı. Allah, bir kez daha Başkanımızdan ve vefa ekibinden razı olsun” ifadelerini kullandı.