Şehitkamil’in arşivi yeni yerine taşınıyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye hizmet binası içerisinde bulunan arşiv bölümünün yeni yerine taşındığı bilgisini verdi. Başkan Fadıloğlu, oluşturdukları yeni ergonomik alanlarla amaçlarının nitelikli ortamda halka en iyi hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Zamanla artan nüfus ve genişleyen hizmet alanlarının doğurduğu gerekli durumları önceden tespit eden ve bu yönde çalışma yürüten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, arşiv konusunda önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Daha önce yaptığı dijital arşiv çalışmasıyla Türkiye’deki birçok kuruma örnek olan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha nitelikli şartlarda hizmet verebilmek adına belediye hizmet binası içerisinde yer alan arşiv biriminin Fen İşleri Müdürlüğü hizmet binası içerisinde belirlenen yeni arşiv bölümüne taşındığını duyurdu.

“Daha nitelikli mekanlarda hizmet etme imkanı bulacağız”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Şehitkamil Belediyesinde göreve geldiğimiz 2009 yılından beri belediyenin tüm arşivini dijital arşive geçirmiştik. O tarihten bu tarihe belediyeye giren tüm evraklar dijital olarak taranarak sanal ortamda saklanmaktadır. Ancak kanun gereği tüm belgelerin aynı zamanda ıslak belge olarak da saklanması gerekir. Şehitkamil, tabi 800 bin nüfusuyla çok yoğun bir ilçe. Yazışmalar da fazla olunca belediye binasında mevcut yer yetmez oldu. Yeni bir düzenlemeyle ideal bir Arşiv Müdürlüğü kurarak diğer tüm müdürlüklerin tamamının ıslak imzalı evraklarını ayrı ayrı oluşturulmuş nitelikli bir alanda şu anda yeni binaya taşıyoruz. Daha önceden de almış olduğumuz karar gereği belediyenin bazı müdürlüklerini dışarıya çıkarıp nitelikli hizmet binaları üretmiştik. Şu anda içinde bulunduğumuz yer Fen İşleri Müdürlüğünün olduğu bina. Yeni bir yapıya gerek kalmadan mevcutta yapılan tadilatla şu anda nitelikli bir arşiv alnını hayata geçiriyoruz. İnşallah en kısa sürede belediye binasındaki tüm ıslak imzalı evrakları buraya taşıyarak daha güvenli bir ortamda bundan sonraki süreç için saklayacağız. Bu durum bize iki şey kazandırıyor. Bir, planlı bir şekilde isteyenin istediği şekilde evraka ulaşmasını sağlayacağız. İkincisi de mevcut belediye binasında fiziki mekanın yetersizliğinden dolayı orada boşalttığımız mekanları yeni hizmet alanı olarak kullanacağız. Yapmış olduğumuz tüm projeleri sürdürülebilirliği ve ekonomiyi göz önüne alarak yapmaya gayret gösterdik. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede burada düzenli bir şekilde hemşerilerimize son halini de paylaşırız. Tüm evraklar buraya geldikten sonra belediyede daha nitelikli mekanlarda hizmet etme imkanı bulacağız. Ben, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”