Şehitkamil’den vatandaşlara kurban poşeti

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşa ve esnafa 200 bin adet kurban poşeti dağıttı. Vatandaş ve esnaf poşet dağıtımından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramında oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için kurban poşeti dağıttı. Şehitkamil Belediyesi ekiplerinin tek tek dağıttığı kurban poşetleri vatandaşların yüzünü güldürdü. Bunun yanı sıra ilçe genelindeki tüm muhtarlıklara da dağıtılan kurban poşetleri mahalle muhtarları tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Toplamda dağıtılan 200 bin adet kurban poşeti, çevre kirliliğinin önlenmesine büyük katkı sağlayacak.

"Vatandaşlarımız bayram süresince hiçbir sıkıntı yaşamayacak"

Dağıtılan kurban poşetlerinin güzel bir hizmet olduğunu kaydeden Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat, “Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu vatandaşların huzuru için en ufak detayına kadar her türlü hizmeti düşünüyor. Şehitkamil Belediyemiz her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesi de vatandaşlarımızın poşet sorunu yaşamaması için şimdiden poşet dağıtımına başladı. Mahalle muhtarı olarak bizler de mahallemizde ikamet eden sakinlerimize kurban bayramına kadar poşetleri dağıtacağız. Vatandaşlarımız bayram süresince hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Bunun yanı sıra vatandaşlarımız belediyemizin tahsis ettiği kurban kesim yerlerinde temiz ve hijyen içerisinde kurbanlarını kesecekler. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

"Bayramda poşet sıkıntısı yaşamayacağız"

Şehitkamil Belediyesi tarafından her yıl kurban poşeti dağıtıldığını dile getiren Müslüm Polat, “Şehitkamil Belediyemiz, Kurban Bayramı’nda sıkıntı yaşamamamız için poşet dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtılan bu poşetler gerçekten çok işimize yarıyor. Çünkü kurban kesimi sonrası oluşan atıkları bu poşetlerde muhafaza ediyoruz. Hem çevre temizliği adına hem de hijyen adına bu poşetler işimize çok yarıyor. Bayramda poşet sıkıntısı yaşamayacağız. Geçtiğimiz yıl da yine belediyemiz tarafından poşet dağıtılmıştı ve bu poşetler çok işimize yaramıştı. Dağıtılan poşetlerden dolayı Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.