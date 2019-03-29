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Şehitkamil’den seçmene büyük kolaylık

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gidecek seçmenler için çok önemli bir kolaylık sağladıklarını söyledi.

29 Mart 2019 Cuma 16:13
Şehitkamil’den seçmene büyük kolaylık

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gidecek seçmenler için çok önemli bir kolaylık sağladıklarını söyledi. Fadıloğlu, "Halkımızı oyunu nerede, hangi sandıkta ve hangi sırada kullanacağıyla bilgi sahibi yaptığımız bir sistem geliştirdik” dedi.


31 Mart Yerel Seçimlerine son 2 gün kaldı. Oyunu kullanmak isteyen seçmenin olası bir sıkıntı yaşamasını engellemek için çalıştıklarını söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geliştirdikleri sistemin vatandaşa büyük kolaylık sağlayacağını kaydetti.


Çağ teknoloji çağı


Amaçlarının hayatı kolaylaştıran inovatif uygulamaları kullanarak vatandaşın yapacağı işlemleri pratik bir biçimde gerçekleştirmesine olanak sunmak olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Vatandaşlarımızın iradesini sandığa yansıtmak adına çok önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Halkımızı, oyunu nerede, hangi sandıkta ve hangi sırada kullanacağıyla bilgi sahibi yaptığımız bir sistem geliştirdik. Çağ teknoloji çağı. Bizim de teknolojinin tüm imkanlarından en iyi şekilde yararlanmamız gerekir. İşte bu düşünceyle mobil cihazlarda bulunan WhatsApp üzerinden yapılacak basit bir işlem ile vatandaşımızın oy kullanmaya giderken işini kolaylaştırdık. Bu sistemden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle Şehitkamil Belediyesine ait 0342 323 27 27 irtibat numarasını telefonlarına kaydetmeleri gerekiyor. Daha sonra vatandaşlarımızın telefonlarına kaydettikleri 0342 323 27 27 irtibat numarasına WhatsApp uygulaması üzerinden TC kimlik numaralarını yazıp yollamaları yeterli olacaktır. Bu işlemi gerçekleştiren vatandaşlarımızın cep telefonlarına anında oyunu hangi mahalle, hangi okul, hangi sandık, hangi sırada kullanacağı bilgisi yollanıyor. Ayrıca gelen mesajda oy kullanılacak yerin koordinat bilgisini veren bir link de yollanıyor. Vatandaşlarımız, mesajdaki linki tıklayarak Goggle Maps uygulaması üzerinden isterse yaya olarak isterse de araçla kolaylıkla oy kullanacağı adrese gidebilecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:13
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