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Şehitkamil’deki hizmetler STK temsilcilerine anlatıldı

Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim ve Sağlık İş Kollarının yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerini bilgilendirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:39
Şehitkamil’deki hizmetler STK temsilcilerine anlatıldı

Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim ve Sağlık İş Kollarının yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerini bilgilendirdi. Başkan Yardımcısı Özgüler, bilgilendirme ve istişare toplantısı kapsamında ilçede yürütülen hizmetleri anlatarak, katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.


Şehitkamil Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik periyodik olarak düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısı, bu kez MEMUR-SEN Konfederasyonuna bağlı Eğitim ve Sağlık İş Kollarının yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerine yönelik yapıldı. Şirehan Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya; Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Hayri Özkeçeci, MEMUR-SEN İl Başkanı Ahmet Gök, Sağlık-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Sağlık-Sen Üniversite Şube Başkanı Cuma Kerkez, yönetim kurulu üyeleri ve temsilcileri katıldı. Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen hizmetleri sunum eşliğinde anlatan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, bilgilendirme sonrası toplantıya katılanların sorularını yanıtladı, önerilerini dinledi. STK temsilcilerinin görüşlerinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yardımcısı Özgüler, çözüm merci olarak sorunları ortadan kaldırmak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.


"Halkımız hizmetin en iyisine layıktır"


Toplantıya katılanlara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, toplantıya iştirak eden her kişinin görüş, öneri ve talebinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Özgüler, şunları söyledi:


"Tek derdimiz milletimize en iyi şekilde hizmet etmek. Çünkü halkımız, her hizmetin en iyisine layıktır. İlçe sınırlarımız içerisinde yaşayan her kişi, bizim için birer fahri müfettiştir. Sizlerin görüş, öneri ve talepleri bizler için çok büyük önem taşımaktadır. Belediyemiz, doğumundan ölüme hizmet anlayışıyla gönüller kazanmak için çalışıyor. Bizler Şehitkamil Belediyesi olarak, milletimizin hayat standardını yükseltmek ve halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda ilçemizin çehresini değiştirecek önemli projeler hayata geçirmekten de büyük gurur duyuyoruz. Amacımız; halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak.”


Toplantıda konuşan Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gök, Şehitkamil Belediyesinin sağladığı hizmetlerin vatandaş açısından önemine vurgu yaptı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiren proje ve uygulamalarıyla örnek bir belediyecilik anlayışıyla çalıştığını kaydeden MEMUR-SEN İl Başkanı Gök, “Şehitkamil’deki temsilcilerimize yönelik organize edilen program dolayısıyla üyelerimiz ilçede yapılan hizmetleri öğrendi. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve tüm ekibine yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, her zaman MEMUR-SEN’in, eğitim ve sağlık çalışanlarının yanında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:39
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