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Şehitkamil’de öğrenciler Kur’an-ı Kerim öğrenerek tatilini geçiriyor

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerine gelen öğrenciler, büyük bir aşkla Kuran-ı Kerim öğreniyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:44
Şehitkamil’de öğrenciler Kur’an-ı Kerim öğrenerek tatilini geçiriyor

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerine gelen öğrenciler, büyük bir aşkla Kuran-ı Kerim öğreniyor.


Şehitkamil Belediyesi Pirsultan Aile Merkezi’ne gelen öğrenciler Kur’an-ı Kerim öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Çocuklar, büyük bir aşkla Kur’an-ı Kerim eğitimi alırken, bunun yanında Hadis’i Şerifleri öğreniyor, ilmihal, siyer ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hayatından kesitler dinleyerek, dini bilgiler de öğreniyor.


Tatilde Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar


Şehitkamil Belediyesi Pirsultan Aile Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim eğitimi veren Fatma Karakuş, “Yaz dönemi olması nedeniyle 90 günlük yaz tatiline giren öğrencilerimiz, tatillerini Kur’an-ı Kerim öğrenerek geçiriyor. Yeni başlayan öğrencilerimiz ve daha önce kuran bilen öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz büyük bir aşkla Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye gayret gösteriyor. Kuran eğitiminin yanı sıra çocuklarımıza dini bilgiler veriyoruz. Hadis’i Şerifleri öğretiyoruz, ilmihal, siyer dersleri veriyoruz, ahlak dersleri öğretiyoruz. Peygamber Efendimizin hayatından kesitler anlatarak, Peygamber Efendimizin hayatını örnek almalarını sağlıyoruz. İslam’ın ve imanın şartlarını öğretiyoruz. Şuan birçok öğrencimiz Kur’an-ı Kerim’e geçmenin mutluluğunu yaşıyor. Daha önce Kuran bilen fakat tecvit bilmeyen öğrencilerimize de tecvit dersleri veriyoruz. Bunun yanında öğrencilerimize ezberledikleri ayetlerin tefsirlerini yapıyoruz. Öğrencilerimizden iyi verimler alıyoruz” dedi.


Kur’an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren İlayda Kızılcık, “Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu Kur’an-ı Kerim kursuna geliyoruz. Burada hocalarımız, bizlere Kur’an-ı Kerim’i en iyi şekilde öğretmeye çalışıyor. Bizlerde büyük bir aşk ile Kur’an-ı Kerim’i öğreniyoruz. Burada aldığımız eğitimden dolayı çok memnunuz. Anlamadığımız yerler olduğunda hocalarımız bizlere tekrar anlatarak, öğrenmemize yardımcı oluyorlar. Kuran eğitimin yanında hocalarımız tarafından bizlere dini bilgilerde veriliyor. Peygamber Efendimizin hayatından kesitler anlatılıyor. Dinimizi en iyi şekilde öğreniyoruz. Hocalarımız çok iyiler, bizlerle yakından ilgileniyorlar. Bizlere bu imkanı sağladıkları için Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:44
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