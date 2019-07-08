0553 313 94 23

Şehitkamil’de kadınlara bilgisayar eğitimi

Şehitkamil Belediyesinin ücretsiz olarak açtığı bilgisayar kurslarında kadınlar, bilgisayar kullanmayı en iyi şekilde öğreniyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:37
Şehitkamil’de kadınlara bilgisayar eğitimi

Şehitkamil Belediyesinin ücretsiz olarak açtığı bilgisayar kurslarında kadınlar, bilgisayar kullanmayı en iyi şekilde öğreniyor. Kursiyerler, öğrendikleri bilgisayar programları sayesinde hayatlarını kolaylaştırıyorlar.


Seyrantepe Sosyal Tesisi Aile Merkezinde bulunan bilgisayar eğitim kursuna gelen kursiyerler, bilgisayar öğretmenleri tarafından öncelikle bilgisayar kullanımını öğreniyor. Daha sonra bilgisayar kullanım eğitimini aldıktan sonra paket programlarına geçiyor. Kursiyerler, daha sonra ofis programları ve internet kullanımıyla derslerini tamamlıyorlar.


Kursu tamamlayanlara sertifika


Kursa ilişkin açıklamada bulunan Seyrantepe Sosyal Tesisi Bilgisayar Kursu Öğretmeni Selma Koçyiğit, “Yaz dönemi boyunca bilgisayar kursumuzun başlamasıyla birlikte oldukça yoğun bir talep almaktayız. Sabah ve öğle grubu şeklinde yetişkinlere kurs veriyoruz. Hafta sonu cumartesi günü ise sabah ve öğle olmak üzere 5, 6, 7 ve 8. sınıfa giden çocuklarımıza kurs veriyoruz. Kursiyerlerimize, bilgisayar programlarını ve bilgisayarın nasıl kullanılması yönünde bilgiler veriyoruz. World, excel, powerpoint, internet bilgi güvenliği gibi 6 modülden oluşan bilgisayar eğitimi veriyoruz. Burada alınan eğitimlerle kursiyerlerimiz daha bilinçli bir şekilde bilgisayar kullanabiliyorlar. Bunun dışında alınan eğitimlerle birlikte bilgisayar işletmenlik sertifikası almaya hak kazanıyorlar. Bu konuda hanımların öğrenmesi gereken bir kurs olduğunu düşünüyorum. İlerde bayanlarımız herhangi bir yerde çalışmayı düşündüğü zaman bir belgesi veya bir sertifikası olacak ve bu şekilde işe girmesi daha kolay olacak. Kursumuza katılmak isteyen tüm kadınlarımızı ve çocuklarımızı kursumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Kurs ile engelleri ortadan kaldırıyorlar


Bilgisayar kursuna katılan Melek Işıklar, “Seyrantepe Aile merkezimizde kızım, oğlum ve kendim adına çok büyük fayda görüyoruz. Keşke daha önce bu merkezimizi keşfetseydik. Oğlum anaokulunda eğitimlerini sürdürürken, kızım da bu yıl 5. sınıfa geçti, onanla beraber bilgisayar kursuna geliyoruz. Burada hocamızın nezaretinde belirli programları öğreniyoruz. World, excel, powerpoint gibi çeşitli programları öğreniyoruz. Burada bilgisayar eğitimimi bir çıta daha yükseltmek istiyorum. Bu kurs sayesinde büyük bir engeli ortadan kaldıracağımı düşünüyorum. Bize bu imkanı sağlayan Şehitkamil Belediyemize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menemenspor'da çifte imza
    1. Menemenspor'da çifte imza
    2. Ali Babacan istifa dilekçesini AK..
    3. Konya’da özel öğrencilerin hasat..
    4. Kızılay’dan Kabalar Köyüne battaniye..
    5. TBMM Başkanlığı'na sunuldu! AK..
    6. Mısır'daki akaryakıt zammı sosyal..
    7. Tanca Akdeniz 2 Limanı Afrika'nın yeni..
    8. İntihar eden polis memuru toprağa..
    9. Sanayi devinden Kocaeli’de eğitim ve..
    10. GÜNCELLEME 2 - Pendik'te araca saldırı..
    11. Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna..
    12. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    13. AK Parti varlık barışını altı ay daha..
    14. THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine..
    15. Sıla'ya 5 kuruş ödenmeyecek!..
    16. Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif
    17. Yeni partinin çatısını Beşir Atalay..
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı..
    20. İzmit’te 13,3 milyon metreküp su..
    21. Karaköprü’de semt pazarı hizmete..
    22. Büyükşehir Manavgat’ta dağları kırıp..
    23. Hamile kadına dehşeti yaşatmıştı.....
    24. Malatya 'Bakanlık' istiyor
    25. Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde..
    26. Bozüyük’te Emekliler Haftası kutlandı
    27. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    28. Kanyonda kaybolan 5 turist kurtarıldı
    29. Adana Büyükşehir’de gündem..
    30. AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”