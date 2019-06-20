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Şehit Zekeriya Zencirli’nin ailesine ’şehadet belgesi’ verildi

Vali İbrahim Akın, Şehit P.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:21
Şehit Zekeriya Zencirli’nin ailesine ’şehadet belgesi’ verildi

Vali İbrahim Akın, Şehit P.Uzm.Çvş. Zekeriya Zencirli’nin Kaman’daki ailesini ziyaret ederek ailesine ’Şehadet Belgesi’ni verdi.


Şehidin Kaman ilçesindeki baba ocağını ziyaret ederek ailesi ile görüşen Vali İbrahim Akın, şehidimizin babası ve kardeşlerine başsağlığı dileyerek sohbet etti.



Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şehit Zencirliye Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı dileyen Vali Akın, “P.Uzm.Çvş. Zekeriya Zencirli kardeşimiz, herkese nasip olmayacak kadar kutsal olan şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bu toprakları kanlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimize olan borçlarımızı ödeyemeyiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine devletimiz gereken desteği vermektedir. ” dedi.


Şehidimizin babası Hamza Zencirli’de de devletimizin her zaman kendilerinin yanında olduğunu ifade ederek devletimiz ve milletimiz için hayır duasında bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:21
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