Şehit Yeşilyurt'un annesi: Hem üzüntülü hem gururluyum

İstanbul'da bir muhasebe şirketinde çalışan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları darbeye karşı sokağa çıkmaya davet etmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti.

Darbeci askerlere karşı yanında bulunanlarla mücadele eden Yeşilyurt, açılan ateş sonucu şehit düştü. Şehit Yeşilyurt'un 70 yaşındaki annesi Gülbeyaz Yeşilyurt, kızının şehit olmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğini söyledi. Evlat acısının çok zor olduğunu anlatan Yeşilyurt, yargılanan FETÖ mensuplarının en ağır cezayı almalarını istedi.

Bu tür suçların idamla cezalandırılması gerektiğini söyleyen Yeşilyurt, "En ağır cezanın verilmesi lazım. O FETÖ'cü televizyona çıktığında bakmam. Allah onu bildiği gibi yapsın" dedi.

Yeşilyurt, kızının vatansever olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi beslediğini söyleyerek, "Vatan için hemen kendini öne atardı. Darbe girişimini duyunca hemen fırlamış, gitmiş. Yanına bir tek telefonunu almış. Çantasını falan almamış. Vurulunca telefonu düşmüş. Biz kızımızı aradığımızda, "Kızınız vuruldu, yaralı' diye bilgi aldık" diye konuştu.

Gülbeyaz Yeşilyurt, "Kızım şehit oldu, hem üzüntülüyüm hem gururluyum" ifadelerini kullandı.

"Acısı kesinlikle dinmez. Kızım emekli olmuştu ama çalışıyordu. Evde çalışmadan duramazdı. Çevresi tarafından çok sevilirdi. Mert bir kişiydi, atılgandı. Her an kızım aklımda. Mezarına gidiyoruz, dua edip geliyoruz. 17 yıl önce kızım ameliyat ettirdi, sırtında taşıdı beni. Kalçamdan yine ameliyat olacağım. Sağ olsun, şimdi de devlet yalnız bırakmıyor bizi. Arıyorlar, soruyorlar, hiç yalnız bırakmıyorlar."

Kaynak: AA