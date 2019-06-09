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Şehit Yasin Çubuk’un babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Geçen günlerde Iğdır-İran sınırında çıkan çatışmada şehit olan İstihkâm Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un babaannesi Hatice Çubuk memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlandı.

09 Haziran 2019 Pazar 14:00
Şehit Yasin Çubuk’un babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Geçen günlerde Iğdır-İran sınırında çıkan çatışmada şehit olan İstihkâm Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un babaannesi Hatice Çubuk memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlandı.


Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar Mahallesi’nde düzenlenen cenaze merasimine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şehit ve Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hakan Yılmaz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından merhum Hatice Çubuk Balçıkhisar köyü aile kabristanına dualar eşliğinde defnedildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:00
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