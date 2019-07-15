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Şehit Yasin Çubuk adına Mevlid-i Şerif

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan İstihkâm Uzman Onbaşı Yasin Çubuk için ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:44
Şehit Yasin Çubuk adına Mevlid-i Şerif

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan İstihkâm Uzman Onbaşı Yasin Çubuk için ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.


Şehit Yasin Çubuk’un memleketi Balçıkhisar köyünde okutulan mevlitte, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Düzenlenen Mevlid-i Şerif programına, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İl Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şehit ve Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Müdürü İsmail Kumartaşlı, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Şehit Yasin Çubuk’un ailesi tarafından mevlid-i şerife katılanlara yemek ikramı yapıldı. Yemek ikramının ardından yapılan yemek duası ile Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Çubuk için okutulan mevlit sona erdi. Mevlid-i Şerif proğramının ardından protokol üyeleri tarafından Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un ailesine Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu bir tablo ve ay yıldızlı bayrak hediye edildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:44
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