Şehit Yaşar Çakır için mevlit okutuldu Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için mevlit okutuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için mevlit okutuldu.

Kuba Camisi’nde düzenlenen programa Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, bazı daire müdürleri, şehit Yaşar Çakır’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid-i Şerif programının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için ve tüm şehitler için dua edildi.

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