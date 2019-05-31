Şehit yakınlarının çıkarıldığı, terör örgütü üyelerinin alındığı iddiası

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan şehit yakınları ve devlet yanlısı kişileri işten çıkaran Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün suç dosyaları kabarık HDP’lileri işe aldığını söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, göreve gelir gelmez belediyede çalışan şehit yakınlarımızı ve devlet yanlısı kişileri işten çıkaran Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, onların yerine birçok suça bulaşmış, suç dosyaları kabarık HDP’lileri işe aldığını dile getirerek, şimdiden terör örgütüne üyeliği bulunan ve bu suçtan dolayı yargılanan Mardin ve çevre illerde ikamet eden birçok üst düzey HDP’li yöneticiyi belediyeye danışman, özel kalem müdürü ve daire başkanlıkları gibi önemli görevlere atanmalarının yapıldığını ifade etti. Sözen, "Buna en son örnek terör örgütü üyeliğinden yargılanan E.B. belediyeye başkan danışmanı olarak işe alınmıştır. Ayrıca isimlerini bildiğimiz ve kamuoyu ile paylaşamayacağımız ve örgüt üyeliğinden yargılanan 5 kişi daha belediyede önemli görevlere getirilmişlerdir. Bu kişiler terör örgütü PKK’ya ve KCK’ya üye olmaktan örgüt için faaliyette bulunmaktan yargılanan ve çoğu hüküm giymiş kişilerdir. Ahmet Türk bu pervasız tutum ve davranışlar içerisinde iken maalesef bizim gibi vatanını milletini bayrağını seven bir kaç kişi dışında kamuoyundan bu duruma herhangi bir tepki gösterilmemektedir. Bu bağlamda Ahmet Türk tarafından işten çıkarılan şehit yakınlarımız ve devlet yanlıları kişiler maalesef sahipsiz bırakılmışlardır. Vatan için yakınlarını şehit veren ve bedel ödeyen bu kişilere bütün Türkiye kamuoyunun sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Ahmet Türk’ün yaptığı bu yanlış tutumlar ve davranışlar asla yanına kar kalmamalıdır. Bütün kamuoyu bu yanlışlara tepki vermeli devletimizin yöneticileri de bu yanlış tutum ve davranışlara bir an önce dur demelidir. İşten çıkarılan şehit yakınlarımız ve devlet yanlıları kişiler derhal görevlerine iade edilmelidirler. Örgütüyeliğinden yargılanan ve işe alınan bu kişiler hakkında derhal soruşturma başlatılmalı ve bu kişiler kamu görevinden derhal uzaklaştırılmalıdırlar. Kendisi de terör örgütüne yardım yataklıktan ve terör örgütü üyesi olmaktan yargılanan bir kişi olan ve bu suçlardan cezası kesinleşmiş ve hapis cezasına çarptırılmış olan Ahmet Türk’ün Belediye başkanlığına aday olmasına ve belediye başkanı olmasına izin verilmesi zaten başlı başına bir faciadır. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak baştan beri bu durumu yanlış buluyor ve asla kabullenmiyoruz. Ahmet Türk’ün göreve gelir gelmez yaptığı faaliyetlerle bu konuda ne kadar doğru düşündüğünüzü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne üyelikten ceza almış ve cezası kesinleşmiş birinin hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle hapisten çıkarılıp belediye başkanlığı görevine getirilmesini yüce Türk yargısının vicdanına havale ediyoruz. Bu yanlış kararı verenlerin bu kararlarından vazgeçip kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. Ahmet Türk görevden alınmadığı müddetçe tekrar cezaevine gönderilmediği müddetçe bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu haklı mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyoruz. Bu haklı mücadelemizde bizleri yalnız bırakarak sessizliğe bürünenleri de vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz” dedi.