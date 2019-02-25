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Şehit yakınlarından 150 öğrenciye kitap ve kırtasiye yardımı

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 150 öğrenciye kırtasiye malzemesi ile dini bilgi içerikli kitaplar dağıtıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:47
Şehit yakınlarından 150 öğrenciye kitap ve kırtasiye yardımı

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 150 öğrenciye kırtasiye malzemesi ile dini bilgi içerikli kitaplar dağıtıldı.


Sason ilçesine bağlı köy okullarında okuyan öğrencileri köylerinde ziyaret eden Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, üyeleri ile birlikte öğrencilere Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in (sav) hayatının anlatıldığı kitap, namaz bilgi kılavuzu kitabı ve çeşitli kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Gürgenli ve Topluca köylerinde öğrencilerle bir araya gelerek hazırladığı yardımları çocuklara hediye eden Çelik, eğitimin önemine vurgu yaparak, Türkiye’de eğitim öğretimin en üst seviyeye taşınması için imkanları olan her bireyin elini taşın altına bırakması gerektiğini söyledi.


Hediyelerini alan öğrenciler, Çelik ve beraberindekilere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:47
  1. kitap

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