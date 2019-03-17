0553 313 94 23

Şehit yakınları ve gazilerden İHA’ya vefa ödülü

Batman Sason Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği tarafından düzenlenen vefa töreninde İhlas Haber Ajansı’na (İHA) Gazi ve Şehit Yakınları Vefa Ödülü verildi.

17 Mart 2019 Pazar 15:58
Şehit yakınları ve gazilerden İHA’ya vefa ödülü

Batman Sason Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği tarafından düzenlenen vefa töreninde İhlas Haber Ajansı’na (İHA) Gazi ve Şehit Yakınları Vefa Ödülü verildi.


Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Mutalip Çelik, gazi ve şehit yakınları olarak ilkini düzenledikleri vefa ödülünü bütün üyelerin ortak kararıyla İhlas Haber Ajansı’na vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Çelik, "İhlas Haber Ajansı, gerek yurt genelinde olsun, gerek ilimizdeki yaptığı bütün haberlerinde ülkemizin ve milletimizin menfaat ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak yapmasından dolayı derneğimizin ilk ödülünü İHA’ya vermeyi uygun gördük. Bizler bu vatanın bölünmez bütünlüğünü savunmak için yakınlarımızı şehit verdik, gazi edildik. Savaşlar ve mücadeleler sadece cephelerde yapılmaz. Askerlerimiz, korucularımız ve diğer güvenlik güçlerimiz silahlı mücadeleyi yürütürken bizler de imkanlarımızla mücadelemizi yürütmeliyiz. Ülkemizin köklü basını olan İhlas Haber Ajansı da yaptığı haberleri ile sürekli üzerine düşeni yapmaktadır. Bizler bu ajansı daima yanımızda gördük ve sürekli desteğini bizlerden esirgemediğine şahit olduk. İhlas Haber Ajansı’na ülkemize, gazilerimize ve şehit yakınlarına verdiği destekten dolayı teşekkür eder, bu vefa ödülünün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Katıldığı bir çatışmada iki gözünü ve bir ayağını kaybeden gazi Servet Çiftçi de ödül töreninde yaptığı konuşmada, İhlas Haber Ajansı’nın daima ülkenin çıkarlarını göz önünde bulundurarak haberler yaptığına dikkat çekti.


Törende Gazi ve Şehit Yakınları Vefa Ödülü, İhlas Haber Ajansı Sason muhabiri Ekrem Aktaş’a takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay’da bir evin çatısı çöktü
    1. Hatay’da bir evin çatısı çöktü
    2. İstihbarat servisinden korkutan uyarı:..
    3. İYİ Parti Sakarya Milletvekili..
    4. Pedallarını 18 Mart şehitleri için..
    5. Mustafa Kaplan: "Maçın hakkı..
    6. İsrail Mahkemesi Mescidi Aksa’nın..
    7. "Türkiye her alanda ileriye gidecek"
    8. Numan Kurtulmuş: “Türkiye, dünyanın en..
    9. Bulut: "Milli maç arası bize çok iyi..
    10. Juventus ligde ilk kez kaybetti
    11. Biberiye yağı nasıl yapılır? |..
    12. TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler:..
    13. Kazım Kurt: “Olcay Çokar adı artık bu..
    14. "Türkiye güçlü ve çok kaliteli kadroya..
    15. Onlarca kişinin hayatını kurtaran..
    16. Ticaret Bakanı Pekcan’dan 18 Mart..
    17. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    18. Hulusi Akar'dan 18 Mart mesajı
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'i çirkin..
    20. Saksı kebabı nasıl yapılır? Saksı..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu