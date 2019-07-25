Şehit yakınları ve gazilerden Ataç’a teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük ve beraberindekilerle buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehit yakınları ve gazilerle temaslarını sürdürüyor. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük ve dernek üyeleri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Özkütük, “Kendisi her zaman bizim yanımızda olan bir belediye başkanımız. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.