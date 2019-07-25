0553 313 94 23

Şehit yakınları ve gazilerden Ataç’a teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:13
Şehit yakınları ve gazilerden Ataç’a teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük ve beraberindekilerle buluştu.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehit yakınları ve gazilerle temaslarını sürdürüyor. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük ve dernek üyeleri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Özkütük, “Kendisi her zaman bizim yanımızda olan bir belediye başkanımız. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini bildirdi.


Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:13
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tokat’ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
    1. Tokat’ta hacı adayları kutsal..
    2. Ameliyathane takip sürecinde “RFID”..
    3. Azerbaycan Türk vatandaşlarına..
    4. Sincan Belediyesinden üniversite..
    5. Suudi Arabistan'da Husilere ait bir..
    6. Sebze meyve halinde sabah mesaisi
    7. Sandalyeleri kafasının üstüne koyarak..
    8. GGC’den anlamlı sergi
    9. Adıyaman’da sansar sanılan gelincik..
    10. CHP Genel Başkanlığı’ndan Bilecik’e..
    11. Üsküdar’da riskli binaların yıkımı..
    12. Bolu’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    13. POYD Başkanı Atmaca’dan tanıtım ve..
    14. İsviçre’de 2 dağcının cesedi bulundu
    15. Sabah kahvaltılı, öğlen yemekli 5..
    16. İneği ölümden kurtaran veteriner hekim..
    17. İstikbal Mobilya Kayserispor kombine..
    18. Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar..
    19. Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk..
    20. Balkondan düşen Suriyeli çocuk..
    21. Başkan Kılca, Galericiler Sitesi..
    22. Büyük Taarruzdan kalan patlamamış..
    23. FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den..
    24. Kuşadası Belediyesi’nden organik geri..
    25. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    26. İskoçya’dan İngiliz başbakanına rest!..
    27. İki esnaf arasında silahlı kavga: 2..
    28. Malezya’nın 640 kilometrelik demiryolu..
    29. (Özel) Bursa’da acil durum seferberliği
    30. S-400’ler Bulgaristan’ı da karıştırdı
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı