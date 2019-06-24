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Şehit yakınları ve gaziler umreye gitti

Gazi ve Şehit yakınları İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın desteği ile umreye gitti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:16
Şehit yakınları ve gaziler umreye gitti

Gazi ve Şehit yakınları İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın desteği ile umreye gitti. Şehit yakını ve gazilerden oluşan 130 kişilik gurup İstanbul Havalimanı’ndan dualarla uğurlandı.


İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın girişimleri ile şehit yakınları ve gazilerden oluşan 130 kişilik gurup, bugün umreye gitti. Şehit Yakınları ve gaziler İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, dualarla uğurladı.


Duaların edilmesinin ardından konuşan gazi eşi Tanjet Küksar, umre ziyaretini yapmaya vesile olan herkese teşekkür ederek, "Allah kutsal topraklar gitmeyi onların vasıtasıyla nasip etti. Allah hepsinden razı olsun. Memleketimize Allah darlık, sıkıntı vermesin. Bütün Türkiye’mize dua edeceğiz" dedi.


Başta İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Altın Rafinerisi Başkanı Özcan Halaç baştaolmak üzere herkese teşekkür eden şehit eşi Ayşe Tanrıkılu, kutsal topraklara gitmenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.


İlk kez umre ibadetini yerine getireceğini belirten Tanrıkulu, "Allah hepsine sağlık ve huzur versin. Ben ilk defa gidiyorum. Nasip olmadı daha önce. Rabbim, bizi bugün çağırdı. İnşallah orada yapacağımız dualar kabul edilir. Sağ, salim memleketize döneriz. Allah tekrarı ve hacı nasip etsin” diye konuştu.


Umreye gitmekten dolayı memnuniyetini dile getiren Nuray İzci de, "Çok mutluyuz, huzurluyuz. Çok duygulandım. İlk kez gidiyorum. Herkesten Allah razı olsun" dedi. 15 Temmuz Gazisi şehit yakını ve gazilerle birlikteumre ibadetini yerine getirmenin ayrı bir hazı olduğunu söyledi.


“Bütün insanlık ve Müslümanlar için dua edeceğiz”


Kutsal topraklara hareket edeceklerini dile getiren Mehmet Önay, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oradaki manevi havayı bol bol yaşacağız. Ülkemiz için dua edeceğiz. Bütün insanlık ve Müslümanlar için dua edeceğiz. İnşallah bu yolculukta maneviyat dolup, döneceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminde Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan ile görev yaparken ağır yaralandım. Şimdi çok şükür iyiyim.Yürüyebiliyorum” ifadelerini kullandı.


Bu arada, dualar edilirken duygulanan şehit ve gazi yakınları duygusal anlar yaşadı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:16
  1. doğa

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