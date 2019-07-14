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Şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi

Ağrı’da valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

14 Temmuz 2019 Pazar 22:37
Şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi

Ağrı’da valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.


Düzenlenen yemek programına Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 15 Temmuz Gazisi Ağrı Cumhuriyet Savcısı Güven Çelik, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Ağrı Valisi Süleyman Elban yaptığı konuşmada, üç yıl önce yaşanan darbe girişiminin bertaraf edilmesinde ortaya konan topyekün mücadelenin önemine vurgu yaparak, 15 Temmuz gecesi yaşananların, bir taraftan ülke tarihimizin gurur tablosu olduğunu, bir taraftan da derinden yaralayan, kara bir olay olarak hatırlanacağını söyledi.


Konuşmasının devamında ülkede bir daha böyle hadiselerin yaşanmaması temennisinde bulunan Elban, “Bu gün üç yıl önce, bizi hem hüzünlendiren hem de gururlandıran bir olayı yaşadığımız tarihin arifesindeyiz. Bu vesile ile sizlerle bir araya geldik. Ülke olarak, millet olarak sanki üzerimizdeki bela musibet yetmezmiş gibi, artık insanların kış dönemindeki çalışma ve yorgunluklarının üzerine yaz dönemi her kesin memleketlerine gittiği, çoluk çocuğu ile dinlenme aşamasına geçtiği ve her kesin birçok ailenin hayırlı işler vesilesi ile düğünde, dernekte olduğu bir dönemde, kimsenin aklının ucundan ya da tasavvur edeceği her hangi bir şey yokken, yazın ortasında maalesef gözü dönmüş FETÖ Terör Örgütü, sanki diğerleri de çok eksikmiş gibi, bu milletin başına bir çorap örme girişiminde bulundu. Bu millet feraseti, kahramanlığı, fedakarlığı ile hele hele bir de kendisine yürü diyen bir başkomutan olduğu zaman vatanı için, bayrağı için, mukaddesatı için yapmayacağı şey olmadığını bir kes daha gösterdi. Bu milletin bu feraseti ile bu bela def edildi. Ama bunun ardından maalesef 251 şehidimiz ve binlerce gazimiz oldu. Demokrasi tarihimizin, ülke tarihimizin, bir tarafıyla gurur tablosu olmuşken, öbür taraftan hakikatten derinden yaralayan, utanılarak hatırlanacak maalesef kara bir olay olarak da bu milletin tarihine girmiştir. Rabbim bu millete bu ve benzeri menfur hadiseleri inşallah bir daha yaşatmasın. Başta FETÖ, PKK, DEAŞ olmak üzere, ülkemiz aleyhinde hain emelleri olan tüm terör örgütlerine de rabbim fırsat vermez inşallah. Bu millet artık bu yaşadığı coğrafyada çok ağır bedeller ödedi. İnşallah bir daha bu millet, ne 15 Temmuz benzeri hadiseleri yaşar ne de yeni Şehitler ve Gaziler vermez diye temenni ediyorum. Bu vesile ile başta 15 Temmuz Gazilerimiz ve Şehitlerimiz olmak üzere, bu ülkenin bize vatan olarak bırakılmasında, bayrağımızın göklerde dalgalanmasında, ezanlarımızın minarelerimizde okunmasında katkısı olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlık, sıhhat diliyorum” ifadelerini kullandı.


Program İl Müftüsü Tandoğan Topçu’nun ettiği dua ile son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 22:37
  1. doğa

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