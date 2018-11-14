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Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu'ndan Yalçın Topçu'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Şehit Yakınları VeGaziler Federasyonu’nu Beştepe’deki makamında ağırladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:48
Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu'ndan Yalçın Topçu'ya ziyaret

Şehit ve gazilerimizin federasyon çatısı altında bir araya gelmelerini çok önemli bulduğunu belirten Topçu “günümüzde kaliteli demokrasiler her kesimi örgütlenmiş toplumlarla mümkün görülmektedir” diye belirtti.

“CENABIHAKK’IN ŞEHİTLİKLE NURLANDIRDIĞI, GAZİLİKLE ONURLADIRDIĞI KULLARI…”

“Milletin evine, kendi evlerine gelip bizi ziyaret etmeleri federasyon ile ilgili bilgilendirmeleri bizi onurlandırmıştır.Vatan,millet,bayrak ve ezan için,Allah’ın rızasını kazanmayı umarak canlarını ortaya koyan, gelecekte de şimdide insanımızın rol modeli olan şehit ve gazilerimiz Cenabıhakk’ın şehitlik nasip ederek nurlandırdığı,gazilik nasip ederek onurlandırdığı kullarıdır; milletimizin Alperenleri,Gazi Dervişleri ve Serdengeçtileri’dir. Milletimiz için canlarını ortaya koyanların her türlü hukukları hamdolsun devletin ve milletin teminatındadır. Onların hamisi ise milletin ve ümmetin adamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı SayınRecep Tayyip Erdoğan’dır.”

“CUMHURBAŞKANLIĞIMIZIN DESTEKLERİ ŞEHİT YAKINLARIMIZ VE GAZİLERİMİZLEDİR”

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonun 25 Ekim 2018 tarihinde gaziler tarafından kurulduğunu belirten            federasyon başkanı Levent Yücel, federasyonunkuruluşunun tanıtımı için kendilerini makamında kabul eden Yalçın Topçu’ya teşekkürlerini ileterek “vatan uğruna can veren ve can verecekler için kurulan federasyonumuza her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde Cumhurbaşkanlığımızın maddi ve manevi destekleri biz şehit yakınları ve gazilerimizce büyük bir değer olarak bilinmektedir” şeklinde konuştu.

Ayrıca ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya federasyon fahri başkanlığı şilti ve mazbatası da takdim edildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:48
  1. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

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