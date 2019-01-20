Batman'da şehit yakınları doğaya yem bıraktı Batman’ın Sason ilçesinde Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Mereto Dağı eteklerindeki köylerde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kayabaşı köyüne araçla getirilen yem, köylülerin yardımıyla Haremi tepe bölgesinde kar nedeniyle yiyecek bulmada sıkıntı çeken kekliklerin uğrak yerlerine serpildi. Doğanın dengesini oluşturan en önemli faktörlerden biride doğadaki hayvanların oluşturduğunu belirten Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle yardımlaşma Ve dayanışma Dernek Başkanı Mutalip Çelik, "Çeşitli yerlerden temin ettiğimiz buğdayı aşırı kar alan Mereto Dağı eteklerindeki köylere araçlarımızla getirdikten sonra köylülerin yardımıyla doğaya taşıyarak yiyecek bulmakta zorlanan keklikler için uğrak alanlarına serptik. fırsat buldukça doğadaki hayvanlara yönelik yemleme çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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