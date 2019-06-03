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Şehit yakınları bayram arefesinde şehitliğe koştu

Ramazan Bayramı arefesinde şehit yakınları şehitliklere koşarak dualar etti, mezarlıkları yıkadı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
Şehit yakınları bayram arefesinde şehitliğe koştu

Ramazan Bayramı arefesinde şehit yakınları şehitliklere koşarak dualar etti, mezarlıkları yıkadı.


Ramazan Bayramı arefesinde şehitlikler yine doldu taştı. İzmir Kadifekale Hava Şehitliği’ne akın eden şehit yakınları, gözyaşı döktü, dualar okudu, mezarları yıkadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de şehitliklere akın eden şehit yakınları, kabirlere çiçekler bırakarak dua etti.


Yakınlarının mezarlarını sulayıp çiçek bırakanlar, gözyaşları içinde dua etti. Kimi şehidinin başında Kur’an okurken, kimi de mezar taşını uzun uzun okşayarak hasret giderdi.


Ramazan Bayramı arefesinde teamüller gereği kabristan ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden emekli albay Serdar Arıncı, şehitlikte hiçbir yakını olmamasına rağmen her bayram arefesinde ziyarette bulunduğunu söyledi.


"Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için toprağa verdiğimiz bu evlatlarımızı önemli günlerde de anarak ailelerinin yalnız olmadığının bilinmesini istiyoruz” diyen Arıncı, “Özellikle PKK terörü adına 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.35’de Eruh ve Şemdinli baskınıyla hayatını kaybeden, PKK’nın şehit ettiği ilk asker olan Süleyman Aydın’ın da anısına ilk şehidimize sahip çıkarken son şehidimize de sahip çıkacağımızı herkes bilsin istiyorum. Şehitlikte hiçbir yakınım yok. Milli geleneğimiz gereği şehitlerimizi anarak dualarımızı göndermek amacıyla geldik. Her arefe günü bulunduğum yerdeki şehitliği ziyaret etmeyi gelenek haline getirdim” dedi.


Konya’dan ziyarete geldiği oğluyla birlikte şehitlik ziyaretine geldiklerini ifade eden Sare Arıncı ise “Buraya gelince daha çok duygulandım. Allah mekanlarını cennet etsin, ailelerine sabırlar versin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
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