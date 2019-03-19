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Şehit yakınları Başkan Aksoy ile bir araya geldi

Şehit ve Gazi Yakınları Tüm Kamu Çalışanları Birliği Sendikası (Şehit ve Gazi Birlik-Sen) Genel Başkanı Adem Yetkin, şehit yakınlarıyla birlikte Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’u makamında ziyaret etti.

19 Mart 2019 Salı 13:32
Şehit yakınları Başkan Aksoy ile bir araya geldi

Şehit ve Gazi Yakınları Tüm Kamu Çalışanları Birliği Sendikası (Şehit ve Gazi Birlik-Sen) Genel Başkanı Adem Yetkin, şehit yakınlarıyla birlikte Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’u makamında ziyaret etti.


Ziyarette Türkiye genelinde yaptıkları çalışmalarla ilgili Başkan Vekili Aksoy’a bilgi veren Şehit ve Gazi Birlik-Sen Genel Başkanı Adem Yetkin, Batman’da yürüttükleri çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler aktardı. Yapılan ziyareti oldukça anlamlı bulduğunu ifade eden Aksoy, devlet olarak daima gazi ve şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi. Batman Şehit Yakınları Derneği Başkanı Şehmus Özcan da yaptığı konuşmada, “Şehit Gazi Birlik-Sen ve BAŞGAD olarak bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmeliyiz. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara bu kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda biz şehit yakınlarını makamında kabul ederek, gerekli ilgi ve alakayı göstererek, derneğimize olan yardımları ve ilimizde yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’a çok teşekkür ederiz” dedi.


Ziyarette sendika yetkilileri ve şehit yakınları, Başkan Vekili Aksoy’a şehit yakınlarına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti. Ziyarette Başkan Vekili ve Başkan Yardımcıları Murat Burçak, Nusret Dinç, Hasan Çinar, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:32
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