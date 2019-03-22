Şehit yakını olan öğrencilerin evlerine gidildi Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Astb.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Astb. Salim Uçar ve Şehit Jandarma Er Sertaç Özdemir‘in ailelerine ziyarette bulunuldu.

Hayrullah-Hayriye Saki Okul Müdürü Özlem Boşnak İdaresinde Müdür Yardımcısı Sanem Duyguoğlu ,Okul kurucusu Hayrullah Saki, Öğretmenler den Elif Yiğit,Figen Ormancı, Lütfiye Aytan ,Okul Aile Birliği Başkanı Vildan Erkan, Yöneti Kurulu Üyelerinden Funda Özen, Sevgi Topçuoğlu, Suna Kosova ve şehit yakını öğrencileri ile birlikte ailelere ziyarette, bayrak, plaket ve hediyelerinin verilmesi anında duygulu anlar yaşandı. Balıklar Sınıfı Öğretmeni Elif Yiğit, öğrencisi ve Şehit Astb.Salim Uçar’ın yeğenine şehit annesi huzurunda duygulu anlar içerisinde madalyasını takdim etti. Okul Müdürü Özlem Boşnak’ın konuşmasında, "Şehit ailelerine üzüntülerini paylaştığımızı ,şehitlerimize ve ailelerine minnettar olduğumuzu,şehitlerimizi ve sizleri hiçbir zaman unutmayacağımızı” söyledi.

Şehit aileleri, okulun planladığı ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

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