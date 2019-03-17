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"Şehit ve gazilerimiz bu toprakların mayasıdır, tapusudur"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kendini tarihe adayan şehit ve gazilerimiz bu toprakların mayasıdır, tapusudur. Birlik ve beraberliğimizin, ittihadımızın yegane teminatıdır" dedi.

17 Mart 2019 Pazar 15:53
"Şehit ve gazilerimiz bu toprakların mayasıdır, tapusudur"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kendini tarihe adayan şehit ve gazilerimiz bu toprakların mayasıdır, tapusudur. Birlik ve beraberliğimizin, ittihadımızın yegane teminatıdır. Terör örgütleriyle, 15 Temmuz darbe girişimiyle bu ülkeyi zayıflatmaya, bölmeye çalışanlara en güzel cevabı aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz verdi." dedi.

Kars'taki bir restoranda bir araya geldiği şehit yakınları ve gazilerin sorunlarını dinleyen Selçuk, onlarla sohbet etti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünün arifesinde bulunduklarını anımsatan Selçuk, Türk milletinin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni tebrik etti.

Bu toprakların hikayesini yazanların, bu topraklara kanlarıyla can verenlerin Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açtığını vurgulayan Selçuk, "Gazi milletimiz, Malazgirt'te Alparslan oldu, Çanakkale'de Seyit Onbaşı, Sarıkamış'ta Nihat Binbaşı, 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir oldu. Şehadete yürüyen aziz milletimiz vatan için çok bedeller ödedi, nice zorluklara, acılara göğüs gerdi. Bizler, vatan nedir, vatan uğruna şehit olmak nedir, bunu çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihin hiçbir döneminde baskıya boyun eğmemiş, esarete rıza göstermemiş bir millet olduklarını vurgulayan Selçuk, "Aziz milletimiz bu topraklarda bayrak inmesin, ezan susmasın diye nice şehitler verdi. Analar kınalı kuzularını, Mehmetlerini bu şuurla, 'Vatan sağ olsun' diyerek şehadete uğurladı. Bizlere yüreğimizde ve omuzlarımızda taşıyacağımız vatan bıraktılar." diye konuştu.

- "En güzel cevabı şehitlerimiz, gazilerimiz verdi"

Bakan Selçuk, şehit ve gazilerin cesaret ve imanlarıyla milli idareye sahip çıktığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Kendini tarihe adayan şehit ve gazilerimiz bu toprakların mayasıdır, tapusudur. Birlik ve beraberliğimizin, ittihadımızın yegane teminatıdır. Terör örgütleriyle, 15 Temmuz darbe girişimiyle bu ülkeyi zayıflatmaya, bölmeye çalışanlara en güzel cevabı aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz verdi. Bugün bizlere düşen, bu ülkeyi hep birlikte milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, çalışıp üreterek daha ileri seviyelere taşımaktır."

Şehit yakınları ve gaziler için her zaman pozitif ayrım yaparak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Selçuk, "Yaptığımız düzenlemeyle daha önceden istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladık. İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdık, daha önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Hak sahiplerini bekletmeden atamalarını gerçekleştiriyoruz. 2002 yılına kadar 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmışken, AK Parti hükümetlerimiz döneminde 35 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık." diye konuştu.

- "Güçlü Türkiye'nin temellerini atmaya devam edeceğiz"

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına daha iyi hizmet sunmak, refah seviyelerini yükseltmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarına dikkati çeken Selçuk, "100 yıl değil bin yıl da geçse şehitlerimizin aziz hatıralarını her yerde yaşatmaya, şehit yakını ve gazilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye bugünlere sizlerin sabrı, cesareti ve fedakarlığıyla geldi." dedi.

Bakan Selçuk, "Hiç kimsenin Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürüyüşünü durdurmasına izin vermeyeceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve müreffeh Türkiye'nin temellerini atmaya devam edeceğiz. Demokrasimizin, milli iradenin sahibi sizlersiniz. İnşallah demokrasimizi ve milli iradeyi güçlendirerek 31 Mart yerel seçimlerinden de büyük bir zaferle çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç da katıldı.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler, daha sonra Ebul Hasan Harakani Türbesi'ni ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:53
  1. Çanakkale
  2. aile
  3. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
  4. gaziler
  5. Kars
  6. şehit aileleri
  7. Zehra Zümrüt Selçuk

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