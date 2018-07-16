Şehit ve gaziler böyle anıldı! Dünyada 15 Temmuz

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinin en büyük hainliğe sahne oldu. Ülkenin birlik ve beraberliğine göz diken, din kisvesi altında insanları peşinden sürükleyen Fetullah Gülen liderliğindeki FETÖ, kucağında bulunduğu ABD başta olmak üzere dış güçlerin desteğini alarak zamanında 7 düvele meydan okumuş bir milletin bağımsızlığına darbe vurmak istedi. Fakat hainlerin karşısında her zaman olduğu gibi 'Çılgın Türkler' ülkeleri için gözlerini kırpmadan vatanları uğruna, şanlı albayrağımız uğruna canlarını feda ettiler.

Canlarını feda eden kahramanlarımız ve bu hainliğe dur demek için meydanlarda, sokaklarda toplanan kahramanlarımız için Türkiye'de olduğu gibi dünyanın her yerinde de anma törenleri düzenlendi.

-KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Milli ve Manevi Dayanışma Platformu'nun organizasyonuyla 15 Temmuz şehitleri anma töreni düzenlendi.

Törende, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybedenler için Kur'an okunarak, dualar edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasında Haçlı ruhunun hiçbir zaman eksik olmadığını belirterek, "Anadolu Türklerinin ve Müslümanların eline geçtikten sonra Haçlı ruhu Mekke'ye, Medine'ye ulaşamamıştır." diye konuştu.

"15 Temmuz darbesini yapmaya kalkışanlar emperyalistlerin, Türk milletine düşman olanların, İslamiyet'e düşman olanların yaptıkları bir oyundu." diyen Töre, Türk milletinin tarih boyunca daima kahramanlar çıkardığını anlattı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 15 Temmuz gecesi menfur bir ihanet teşebbüsü ile karşılaştığını belirterek, "Devletin resmi üniformasını giymiş hainler, bu ihanete karşı göğüs geren, kahramanca direnen sivil vatandaşların üzerine ateş açtı." dedi.

FETÖ ihanet şebekesinin şantaj, teşvik, kandırmaca yöntemleriyle devletin en mahrem noktalarına kadar nüfus ettiğine dikkati çeken Kanbay, "Önce devletin en gizli en mahrem arşivlerine, operasyon merkezlerine, bilgi merkezlerine sızdılar. Bunu 2002 yılında Necip Hablemitoğlu 'Köstebek' isimli bir kitabında çok güzel yazmıştı. Bu kitap 2002 yılının ağustos ayında yayınlanmıştı. Necip Hablemitoğlu'nu aralık ayında öldürdüler çünkü Hablemitoğlu bu ihanetin en kritik yönünü kitabında belgelendirmişti." şeklinde konuştu.

''ULUSLARARASI OYUNUN İLK HAMLESİ: MISIR''

Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir de hain darbe girişiminden 3 yıl önce Mısır'da darbe olduğunu belirterek, yüzde 52 oy ile seçilmiş liderin indirildiğini anımsattı.

Uluslararası toplumun, bazı müslüman ülkelerin dahi Mısır'daki darbeyi alkışladığını söyleyen İşbilir, bunun, uluslararası oyunun ilk hamlesi olduğunu dile getirdi.

İşbilir, Türk milletinin FETÖ'nün hain darbe girişimine "dur" dediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türk milleti sadece istikbalimize, istiklalimize, bağımsızlığımıza, birliğimize, bütünlüğümüze saldıran, kasteden bu hain darbe girişimini önlemekle kalmadı, Doğu Akdeniz merkezli bölgeyi dizayn etme çabalarına da 'dur' dedi. Mazlumların ümidi olan, mazlumların son kalesi olan Türkiye'nin de düşmesine müsade etmedi. O gün sadece Türkiye değil KKTC de ayaktaydı. Kazan'dan Darüsselam'a tüm İslam dünyası ayaktaydı. Türkiye düşerse İslam dünyasının düşeceği, Recep Tayyip Erdoğan düşerse ümmetin düşeceği açıktı. Bu coğrafya, bu ülke İslam dünyasının ümidi olan, mazlumların sığınacağı kapı olan bir coğrafyadır."

Tören, konuşmaların ardından 15 Temmuz darbe girişimini anlatan slayt gösterisiyle sona erdi.

Öte yandan, KKTC'deki camilerde Türkiye ile aynı anda selalar okundu.

-KOLOMBİYA

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan etkinliğe Azerbaycan'ın Bogota Büyükelçisi Ramil Farzaliyev ile Filistin'in bu ülkedeki misyon temsilcisi Büyükelçi Rauf Al Malki katıldı.

Törende konuşma yapan Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil, yaşanan kanlı darbe girişiminin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bulunduğunun sayısız delil ile hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya çıktığının altını çizdi.

Türkiye'nin başta Almanya ve ABD olmak üzere birçok ülkede FETÖ konusunda girişimlerde bulunduğu bilgisini paylaşan Çil, yurtdışında yaşayan Türklerin de çevrelerine bu örgütün tehlikelerini anlatmaları gerektiğini vurguladı.

HAYIRSEVER VE EĞİTİM FAALİYETLERİYLE ÖNE ÇIKAN BİR KİMLİK ALTINDA ÖRGÜTLENDİ

Etkinlikte ayrıca Büyükelçiliğin Kolombiya'daki basın kuruluşları için hazırladığı İspanyolca metin okundu.

FETÖ'nün ilk başlarda, sadece Türkiye'de değil birçok ülkede "hayırsever" ve "eğitim" faaliyetleriyle öne çıkan bir kimliğin altında örgütlenmeye başladığına dikkat çekilen metinde örgütün devlete sızmak için kullandığı yöntemlere değinildi.

Bugün artık FETÖ'nün diğer devletler tarafından da bir terör örgütü olarak görülmeye başlandığına işaret edilerek Almanya ve İngiltere'de bu yöndeki olumlu gelişmelerin yanı sıra ABD'de de örgüt aleyhine soruşturmaların açıldığı bilgisi paylaşıldı.

15 Temmuz gecesi yaşananların ve Türk halkının direnişinin yer aldığı video gösterimi de yapılan törende bu ülkedeki Türk Hava Yolları, (THY) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, (TİKA) Anadolu Ajansı (AA) ile Türkiye'nin ticari ve askeri ataşeliklerinden temsilciler de hazır bulundu.

-NEW YORK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da milletin iradesi ve kararlılığıyla başarısızlığa uğratılan darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini ve devletin yönetim kadrolarına sızarak ''hastalıklı bir ideolojiyi milletin kalbine zerk etmek amacıyla yıllar öncesinden hazırlanmış bir komplonun son ayağı olan bu alçak saldırıyı bugün bir kez daha ibretle ve dehşetle hatırladıklarını'' söyledi.

Yalçın, ''Bu hain saldırıdan bazıları bizleri gururlandıran bazılarıysa maalesef canımızı çok acıtan dersler aldık. Kanaatimce bu derslerin en önemlisi milletimizin sağduyusuna, demokrasiye olan inancına ve vatan sevgisine güven duymamız gerektiğidir. Nitekim milletimiz, 251 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 2 binden fazlasının yaralarını sardığımız o acı günde fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin en yüce şeklini tüm dünyaya göstermiştir.'' dedi.

Başkonsolos Yalçın, bugünün anlam ve öneminin, şehitler ve gazileri bir kez daha beraberce anmanın yanı sıra, bu ortak mücadeleyi güçlendirmek ve dayanışmayı pekiştirmek olduğuna dikkati çekti.

''BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ''

Yaşananların, kendini "kainat imamı" olarak nitelendiren Fetullah Gülen'in, bürokrasiye, siyasete, yargıya, medyaya ve daha pek çok kurum ve kuruluşa sızıp yıllarca sinsice bekleyen müritlerinin alçaklığı ve ihaneti olduğunu gösterdiğini belirten Yalçın, ''Kendilerini altın nesil, Fetullah Gülen’i kainat imamı olarak gören örgüt üyelerinin, sadece bu tanımlamalarından bile ne kadar sapkın ve kişi kültüne esas alan bir radikalleşmeye örnek oldukları anlaşılmaktadır.'' diye konuştu.

15 Temmuz'un FETÖ’nün işlediği en hain ve kanlı cürüm olmakla birlikte ''buzdağının görünen yüzü'' olduğunu söyleyen Yalçın, ''FETÖ, 15 Temmuz’dan sonra dahi kritik önemdeki kurumlara sızma amacından vazgeçmemiştir. Ancak, güvenlik ve istihbarat birimlerimizin çalışmaları, örgütün yeni teşebbüslerini akim bıraktırmıştır.'' dedi.

Anma törenine, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Başak Yalçın, Daimi Temsilcilik ve Konsolosluk yetkileri ile Türk-Amerikan toplumunun temsilcileri de katıldı.

Törenin ardından katılımcılar Başkonsolosluktaki 15 Temmuz sergisini de gezdi.

-SOMALİ

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar'ın yanı sıra Somali Enformasyon Bakanı Tahir Mahmud Gili, Somalili milletvekilleri, yabancı büyükelçiler ile Türk yardım kurumlarının temsilcileri katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Bakan Gili, burada yaptığı konuşmada, "Türk halkının iradesi olmasaydı Türkiye kara bir gün yaşayacaktı ancak halk darbe girişimini büyük bir güne çevirdi. Tüm dünya o gün demokrasinin ne demek olduğunu öğrendi." dedi.

Türk halkının, demokrasinin her şeyin üstünde olduğuna inandığı için ülkenin tarihinin darbeyle anılmasına karşı çıktığını belirten Gili, Somali'nin Türkiye'nin yanında yer alan ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

''15 TEMMUZ TÜRK HALKI İÇİN BÜYÜK BİR GÜN''

Gili ayrıca Türkiye'nin her alanda Somali'nin istikrarını desteklediğini ve iki ülke arasında yüzyıllar öncesine dayanan sağlam ilişkiler olduğunu sözlerine ekledi.

Büyükelçi Bekar ise 15 Temmuz'un Türk halkı için büyük bir gün haline geldiğini, o gün demokrasinin ve halkın iradesinin kazandığını söyledi.

Türk halkının demokrasi uğruna canını verdiğini ve tanklara meydan okuduğunu dile getiren Bekar, FETÖ'nün darbe girişimiyle devleti ele geçirmeye çalıştığını ancak halkın buna engel olduğunu ifade etti.

Tören kapsamında 15 Temmuz'a ilişkin fotoğraflar da sergilendi.

-KANADA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kanada'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğu tarafından Holiday Inn Otel’de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması’na çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra, Somali, Sudan, Pakistan, Ürdün, Hindistan, Mısır ve Irak'tan temsilciler de katıldı. Program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, FETÖ yandaşlarının sergilediği vahşeti tanımlayacak kelime bulmanın imkansız olduğunu belirterek, "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yapılmış en büyük ihanetin ve kanlı terör eyleminin adıdır. 15 Temmuz aynı zamanda Türkiye'mizin zihnini, kalbini ve gönül coğrafyasını işgal etme girişimidir’’ dedi.

Etkinlikte şiirler okundu, Anadolu Ajansı muhabirlerince 15 Temmuz'da çekilen fotoğraflar sergilendi.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Ottawa ve diğer kentlerde de etkinlikler gerçekleştirildi.

-ÜRDÜN

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) iş birliğiyle Büyükelçilik ikametgahı bahçesinde düzenlenen törene Ürdün Parlamentosu'ndan temsilciler, Türkiye’den gelen öğrenciler ve önde gelen aşiret reisleri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Atatürk büstüne çelenk koydu. Tören kapsamında, Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz fotoğrafları da sergilendi.

Törende konuşan Karagöz, Amman Büyükelçiliğinin anma etkinliğini, Ürdünlü çok sayıda önde gelen aşiret lideri ve milletvekiliyle birlikte düzenlediğini söyledi.

-SARAYBOSNA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın sembollerinden ve "şehrin hafızası" olarak adlandırılan tarihi VijecnicaKütüphanesiTürk bayrağına büründü.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve Avrupa Gücü (EUFOR) bünyesinde görev yapan Türk askerleri ile vatandaşların da katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

Bir saate yakın kentin simgelerinden Vijecnica Kütüphanesi önünde duran grup, kütüphanenin üzerine yansıtılan dev Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçi Koç, iki gün boyunca hain darbe girişiminin ikinci yılı kapsamında bir dizi anma programı düzenlediklerini anımsatarak, 15 Temmuz'dakine benzer darbe girişimlerinin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) öğrencisi Yusuf İşler de 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, bir darbe girişiminin tüm ülkeye ne kadar zarar verebileceğinin, 15 Temmuz 2016'da görüldüğünü kaydetti.

İşler, 15 Temmuz'un Bosna Hersek'te de programlarla anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu günün demokrasi zaferi olduğunu vurguladı.

Demokrasi nöbeti öncesinde ise bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in de mezarının bulunduğu Kovaçi Şehitlği ziyaret edildi. Burada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaşamlarını kaybeden şehitler ve Bosna savaşı şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.