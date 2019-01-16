Şehit ve gazi yakınları sınav ücreti ödemeyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM sınavlarına başvuruda bulunan gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmayacağını bildirdi. Son yapılan ÖSYM Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlara ilişkin açıklama yapan Aygün, “Karar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurtiçi hem de yurtdışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların eş ve çocukları ile bu kapsamda gazi olanların kendileri, eş ve çocuklarını kapsamaktadır” ifadelerini kullandı.