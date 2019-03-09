Şehit ve gazi eşlerine paye töreni

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen “Vatan İçin Candan Geçen Kadınlarımız” programında şehit ve gazi aileleri bir araya geldi. Şehitlerin, gazilerin vatan için öneminin anlatıldığı programda şehit ve gazilerin eşlerine ve annelerine “Yılın Kadını-Annesi” payesi takdim edildi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Üzerinde bulunduğumuz, hüznümüzü de sevincimizi de birlikte yaşadığımız bu topraklar bizlere şehitlerimizin, gazilerimizin emanetidir. Selçuklu ecdadımızdan günümüze şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde Anadolu bizlere vatan olmuştur. Sizler, kahraman evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi al bayrağa sarıp kendilerini bekleyen cennete uğurladınız, Peygamber Efendimize komşu ettiniz. Rabbim, bizleri de onlara komşu etsin inşallah” dedi. Başkan Altay, vatan, ezan, bayrak, istiklal ve istikbalimiz uğruna sevdiklerini toprağa veren şehit annelerinin, eşlerinin, yakınlarının, gazilerin ve gazi ailelerinin devlet olarak, millet olarak her zaman yanında olduklarını belirterek, “Bu bizim için asla ödeyemeyeceğimiz bir şükran borcudur” ifadelerini kullandı. Konya Valisi Toprak, “Büyüklerimizin bize öğretmiş oldukları, bize intikal eden bu güzel geleneklerde kadınımızla ilgili çok güzel sözler vardır. Çok güzel davranış kalıpları vardır. Çok güzel öğütler vardır. Hz. Peygamberimizin belirtmiş olduğu gibi cennet anaların ayakları altındadır” şeklinde konuştu.

“Kadınlar insandır, erkekler ise insanoğlu”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, herkesin vatan için emek veren ve canından geçen tüm kadınlara minnet borcu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Sadece bir günle değil, her gün anılan ve değerlendirilen hanımefendiler, üreten, çalışan ve emek veren hanımefendiler olarak, ülkemize değer katmak adına büyük bir çabanın ve emeğin içerisinde olan hanımefendiler olarak karşınızdayız. Bu vatana, bu bayrağa, bu millete canını vermekten bir adım bile geri durmayan, tarih boyunca emek veren ve canını veren pek çok hanımefendinin ruhlarının şad olması ve mekanlarının cennet olmasını diliyorum.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, kültürümüzde kadınlara verilen değerin bir günle sınırlı olmadığına dikkat çekerek, “Bizim için her gün kadınlar başımızın tacıdır. Bizim, inancımızda da kültürümüzde de kadının ayrı bir yeri vardır. Annelerin ayaklarının altı cennet bahçelerinden bir bahçedir diyen yüce Peygamberimizdir. Yine kültürümüzde çok değişik örnekler vardır. Merhum Neşet Ertaş diyor ki; kadınlarımız insandır, biz ise insanoğlu” cümlelerine yer verdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da ilk kadın şehit Hz. Sümeyye’den başlayarak, tüm şehit kadınları rahmet ve minnetle andı.

“Yılın kadını-annesi” payesi takdim edildi

Yapılan konuşmaların ardından, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Çizmeci’nin eşi Emine Çizmeci’ye, Şehit Jandarma Kıdemli Üstçavuş İbrahim Altuntaş’ın annesi Elmas Altuntaş’a, Malûl Gazi Merhum Ömer Çay’ın eşi Havva Çay’a ve Şehit Ayhan Avcu’nun eşi Zahide Avcu’ya şehit ve gazi anneleri, eşleri adına Yılın Kadını-Annesi payesini takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mehter Takımı’nın gösterisiyle devam eden program, Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerinin konseriyle son buldu.

Duygusal anların yaşandığı programa, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, şehit ve gazi aileleri katıldı.