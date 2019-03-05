0553 313 94 23

Şehit ve gazi derneklerinden Celal Doğan’a sert tepki

Gaziantep’te gazi ve şehit aileleri dernekleri Cumhur İttifakı’nı desteklediklerini belirterek, eski HDP Milletvekili ve DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan’a sert tepki gösterdi.

05 Mart 2019 Salı 15:43
Şehit ve gazi derneklerinden Celal Doğan’a sert tepki

Gaziantep’te gazi ve şehit aileleri dernekleri Cumhur İttifakı’nı desteklediklerini belirterek, eski HDP Milletvekili ve DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan’a sert tepki gösterdi.

 

Gaziantep Gaziler Vakfı Başkanı Mehmet Yeter, Gaziantep Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz, Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, 31 Mart seçimleri dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Seçimde Cumhur İttifakı’na destek vereceklerini belirten dernek yöneticileri, eski HDP Milletvekili ve DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan’a sert tepki gösterdi.

 

Gaziantep Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz, "Hem gidip HDP’nin saflarında siyaset yapacaksın 2 dönem sonra Gaziantep’e dönüp belediye başkanı adayı olacaksın. Biz şehit ve gazi camiası olarak bunu içimize sindiremeyiz" dedi.

 

Gaziantep Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayıdır da “Bunların babaları mezardan kalksaydı bunların yüzüne tükürürdü” ifadelerini kullandı.



“Cumhur İttifakı’na sonuna kadar destek vereceğiz”

 

Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini belirten Gaziantep Gaziler Vakfı Başkanı Mehmet Yeter, “Arkasını çeşitli terör örgütlerine bağlayan, sizi tükürüğümüzle boğarız diyen, terör sevicilerle ve teröristlerle hiçbir zaman yan yana olmayız, onlarla hiçbir işimiz olmaz. 31 Mart’ta yerel seçimlerde tarafımız tam desteğimiz tabi ki Cumhur İttifakı olacaktır. İşte şimdi sıra bizde, sen bunları yaparsın da bize söz gelmez mi belledin. Hadi oradan hadi oradan diyerek hepinize dur demek için 31 Mart yerel seçimlerde biz STK temsilcileri, şehit aileleri ve malul gaziler olarak sizi bir yumrukla sandığa gömmek için, gazi şehrimiz Gaziantep’i bölücülere değil, Cumhur İttifakı’na sonuna kadar destek vereceğiz” dedi.



“HDP’nin saflarından buraya aday olanları içimize sindiremiyoruz”

 

Gaziantep Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz ise “Pazara kadar değil, mezara kadar ülkemizin bölünmez bütünlüğü için her türlü desteği vereceğiz.Hem kalkacaksın teröristlerle bir arada olacaksın, hem onlarla birlikte hareket edeceksin, hem onların programına uyacaksın sonra da kalkıp ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kastedenlere kardeşim diyeceksin, dağdaki teröristlere özgürlük harekatçısı diyeceksin, onların gözlerinden öperim diyeceksin, teröristin cenazesine katılacaksın taziyesine gidip gözyaşı dökeceksin. Biz bunlarla asla bir arada olamayız. Biz bu ülke için bedel ödemiş insanlarız. Hem gidip HDP’nin saflarında siyaset yapacaksın 2 dönem sonra Gaziantep’e dönüp belediye başkanı adayı olacaksın. Biz Şehit ve Gazi camiası olarak bunu içimize sindiremiyoruz” şeklinde konuştu.



“Bunların babaları mezardan kalksa yüzlerine tükürür”

 

Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır da, “Benim Bingöl’de oğlum şehit oldu. Bingöl’de ne bağım ne de bahçem var. Oğlum vatan bayrak ve bu millet için şehit oldu. Bugün benim vergim ile maaşını alıp terörle işbirliği yapan insanlara itibar edilmesin. Onlar bu vatanı sevseydi kandil ile beraber olmazlardı. Kaç kuruşluksunuz, siz bizleri tükürüğümüzle boğarız diyorsunuz, biz sizi inşallah sandıkta boğacağız. Bunların babaları mezardan kalksa bu terör sevicilerinin vallahi yüzlerine tükürür. Bunlara selam bile verilmez. 15 sene bu şehre Belediye Başkanı yaptığımız insan bugün terörle yan yana ve kol kola girmeye hiç utanmıyor musun. Boyundan posundan utan bu millet sizlere çok beddua ediyor” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:43
  1. Gaziantep
  2. Bingöl
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü
    1. TBMM Başkanı Şentop KKTC Başbakanı..
    2. Kapalıçarşı'da altın
    3. Yıldırım, Luys TV'ye konuştu
    4. Arakanlı örgütlerden Fransa'ya çağrı
    5. İYİ Partili Parlak’ın seçim bürosu..
    6. Harran otogarı hizmete sunuldu
    7. Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi..
    8. Yahudi yerleşimciler Kudüs'te..
    9. Hindistan-Pakistan gerilimi büyüyor:..
    10. Eski Danıştay üyesi Çetin'e hapis cezası
    11. OMÜ’de günlerden "Bangladeş"
    12. Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi..
    13. İngiltere'de iktidar partisine..
    14. TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı..
    15. "Şirinlik olsun diye proje söylenmez"
    16. CHP’nin bahar göndermesine kazma kürek..
    17. "Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş..
    18. Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler
    19. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar..
    20. Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya..
    21. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    22. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
    23. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
    24. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
    25. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
    26. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
    27. Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu..
    28. Kuaför esnafının talepleri..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut..
    30. Düzce Üniversitesi öğretim üyelerine..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar