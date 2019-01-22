Şehit ve gazi çocuklarının kayak keyfi

MUŞ (AA) - Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanlığı iş birliğinde, şehit ve gazi çocukları için kayak etkinliği düzenlendi.

Muş Kayakevi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, kayak yapıp oyunlar oynayarak neşeli bir gün geçirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ve gazi çocuklarının kayakevinde çok güzel zaman geçirdiğini söyledi.

Çocuklardan bazılarının ilk defa kızakla tanıştığını anlatan Güler, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlik hizmetlerine çok önem veriyor. Bugün yaptığımız faaliyette çocukların yüzündeki tebessüm ve spora olan heveslerini görmek bizi umutlandırıyor. Burada profesyonel kayak hocalarımız var. Onlara profesyonel destek verecekler. Aziz şehit ve gazilerimizin çocukları her zaman bizim için kutsal emanettir." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş ise çocukların kayak yaparak gönüllerince eğlendiğini belirterek, "En azından çocuklar, babalarının birer kahraman olduklarını anladı. Bize bu anlamda destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Gazi çocuğu Osman Köse ise ilk defa kızakla kaydığını ve çok eğlendiğini dile getirdi.