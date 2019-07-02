Şehit ve gazi çocukları için film etkinliği Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki şehit ve gazi çocukları için film etkinliği düzenlendi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki şehit ve gazi çocukları için film etkinliği düzenlendi.

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçedeki şehit ve gazi çocukları için bir etkinlik düzenlendi. 34. Hudut Tugay Komutanlığına götürülen şehit ve gazi çocukları, burada “İnanılmaz Aile-2” filmini izledi. İkramların da yapıldığı film etkinliğinin ardından çocuklar tekrar evlerine bırakıldı.

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