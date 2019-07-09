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Şehit ve gazi ailelerine ‘düğün’ ücretsiz

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği bir organizasyon firması ile anlaşma yaparak, şehit ve gazi ailelerine düğün cemiyetlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

09 Temmuz 2019 Salı 23:04
Şehit ve gazi ailelerine ‘düğün’ ücretsiz

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği bir organizasyon firması ile anlaşma yaparak, şehit ve gazi ailelerine düğün cemiyetlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.


Bozüyük Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İsmail Topal, Bozüyük ilçesinde bir organizasyon firması ile anlaşma yaptıklarını ve şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarına evlenme ve sünnet paketlerinin ücretsiz olacağını belirtti. Dernek Başkanı İsmail Topal yaptığı açıklamada, “Bozüyük Şehit ve Gazi Aileleri Derneğimiz Bozüyük ilçemizde bulunan bir organizasyon firması ile anlaştı. Anlaşma gereği şehit ve gazi ailelerine birinci derece akraba olan vatandaşlarımızın, evlenme, sünnet cemiyetlerinde hiçbir ücret alınmadan karşılanacaktır. Bu ücretsiz düğün hizmetlerinden faydalanmak için şehit ve gazi aileleri yakınlarının derneğimize başvuruda bulunması gerekiyor” dedi.


İsmail Topal, firma sahibi Mustafa Kenar’a, düğün salonu sponsoru Ümit Kök’e, müzik sponsoru İsrafil Gönül’e, Efem zeybek grubuna şehit aileleri ve gazilere mutlu günlerinde verdiği destek için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 23:04
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