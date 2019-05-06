Şehit ve gazi ailelerine Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi

Eskişehir’de düzenlenen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcih Töreni’nde 13 şehit ve gazi ailesine Vali Özdemir Çakacak tarafından ‘Devlet Övünç Madalyası’ takdim edildi.

Bir otelde gerçekleştirilen tören programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Vali Özdemir Çakacak bir konuşma yaptı. Vali Çakacak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Eskişehir Valiliği’ne gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcih Töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan ve gururunuza ortak olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Vatanı için hayatlarını ortaya koyan gazilerimiz ve ölümü hiçe sayan aziz şehitlerimiz sayesinde hür ve bağımsız olarak yaşıyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih edeceğimiz bu madalya ve beratlar aslında sembolik bir anlam taşıyor. Lütfen bunları kabul ederken devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir nişânesi olarak kabul edin." dedi.

Vali Özdemir Çakacak, konuşmasının ardından sırasıyla şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılınç, malül gazi Jandarma Uzman Çavuş Göktürk Güller, şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca, şehit Ulaştırma Hava Teknisyen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uluçeşme, şehit Polis Memuru Uğur Ürker, şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gençer, şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, şehit Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı, Malül Gazi Piyade Er Ümit Kandemir, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Eğe ve şehit Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan’a verilecek Devlet Övünç Madalyalarını yakınlarına taktim etti.

Diğer yandan düzenlenen törene; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Düzenlenen tören toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.