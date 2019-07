Şehit ve Gazi Aileleri Valiliğin Verdiği Yemekte Bir Araya Geldi

Kayseri Şehit ve Gazi aileleri 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü sebebiyle Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ adlı organizasyon kapsamında bir araya geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasının ardından, 15 Temmuz gecesine dair görüntüler izlendi. Etkinliğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan ve protokol ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Şehmus Günaydın, “Bu cennet vatanımız uğruna canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimiz, vefat eden gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık, afiyet ve huzur diliyorum. Bizler her zaman şehitlerimizi rahmet ve minnet ile yad edeceğiz. Onların değerli emaneti bizim baş tacımızdır. Devlet ve millet olarak her zaman onların yanında olacağız. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılı. Hain FETÖ terör örgütünün bu hain darbe girişimi kahraman milletimizin imanıyla, kahramanlığıyla, ellerinde ki şanlı bayrağıyla akamete uğrattığı bir hain darbe girişimiydi. Ülkemiz ve devletimiz üzerinde hesabı olanlar hiç boş durmadılar. Ama bu kahraman millet ecdadından almış olduğu güç, kuvvet ve ilhamla bu hainlikleri boşa çıkartmıştır. Bizlerde bugün büyük milletimizin hizmetkarı olarak ülkemize, milletimize ve bayrağımıza uzanacak her eli kıracağımızı ve her türlü hain saldırıyı akamete uğratacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

Yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz şehit ailelerini ve mezarlarını ziyaret ettiklerini belirten Günaydın, “15 Temmuz akşamı Cumhuriyet meydanında düzenlenecek olan yürüyüşe herkesi davet ediyorum” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sabah yıl dönümü münasebetiyle 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerini ve mezarlarını ziyaret ettik. Yarın da inşallah Cumhuriyet Meydanımızda öncelikle milli birlik ve dayanışma yürüyüşüne bütün hemşerilerimizi davet ediyorum. Herkes komşusuyla, eşiyle, dostuyla ellerine şanlı bayrağımızı alsın meydana gelsin ve yürüyüşe katılsın ki bu işe yeltenenler mutlaka ve mutlaka bu milletten beklenen cevabı alacaklardır”

Şehit ailelerini tebrik eden ve sabır dileyenKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Memduh Büyükkılıç, “Böylesine anlamlı ve önemli bir günde bizleri bir araya getiren sayın valimizin şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkan nesiller olarak birlikte olmayı hepimize nasip eylesin.Şehit ailelerimize minnet duyuyoruz. Şehitlerimiz inşallah bizler için şefaatçi olur diye buradan dua ve temennide bulunuyoruz. Siz şehit aileleri ve yakınlarını tebrik ediyoruz. Allah sizden razı olsun ve sabrınızı arttırsın. İnşallah bu vatana sahip çıkan nesillere hep beraber sahip çıkmayı da inşallah bize nasip eylesin” dedi.

Başkan Büyükkılıç, “Yarın 15 Temmuz akşamı vesilesiyle birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı siyasi bir kaygı gütmeden hiçbir ayrıcalık gütmeden bayrağımızın altında bir arada olmamızı ve o geceyi Allah bir daha bu ülkeye ihanet edecek olan ihanet şebekelerine bir daha fırsat vermemesi anlayışıyla o geceyi hatırlamayı bekliyor ve o geceyi yad edeceğimizi hatırlatıyor hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.” ifadesinde bulundu.