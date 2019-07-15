Şehit ve gazi aileleri ile şehit kabirleri ziyaret edildi 15 Temmuz Şehitlerini anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü 3.

15 Temmuz Şehitlerini anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü 3.yıl dönümü nedeniyle Ordu’nun Fatsa ilçe şehitliğinde anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının yapılması ile başlayan programın devamında din görevlisi tarafından kuranı kerim okundu. Program ilçe müftü vekili murat top tarafından yapılan dua ile sona erdi

Programa AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı,Kaymakam Mehmet yapıcı, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, resmi kurum müdürleri şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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