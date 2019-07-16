0553 313 94 23

Şehit Uzman Onbaşı törenle memleketine uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe-2 Harekatı’nda şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, törenle memleketi Gaziantep’e uğurlandı.

16 Temmuz 2019 Salı 08:51
Şehit Uzman Onbaşı törenle memleketine uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe-2 Harekatı’nda şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, törenle memleketi Gaziantep’e uğurlandı.


Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde mayın arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit asker için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Haci İlbaş, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan katıldı. İl Müftüsü Ömer Keskin’in yaptırdığı duanın ardından şehidin naaşı memleketi Gaziantep’e uğurlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 08:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brent petrolün varili 66,77 dolar
    1. Brent petrolün varili 66,77 dolar
    2. Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını..
    3. Çarşamba’da ‘15 Temmuz’ etkinliği
    4. Yazın ruhuna yakışan harika bir..
    5. Binlerce kişi 15 Temmuz kortejinde..
    6. (Özel) Kozyatağı’nda motosiklet..
    7. (Özel)Taksim’de yayaya çarpan ticari..
    8. Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyor
    9. Serbest piyasada döviz fiyatları
    10. Ağaç diye ağlayanlar PKK’nın yaktığı..
    11. Mersin'de metil alkolden zehirlenme..
    12. KYK borcu faizi affı 2019 son dakika..
    13. Milli yelkenci Okyanus Arıkan, dünya..
    14. Küresel piyasalar yoğun veri akışına..
    15. Optimum’da mobil eğlence
    16. (Özel)Taksim Metrosu’nda Arap turiste..
    17. Kato Dağı eteklerinde 15 Temmuz..
    18. Meteorolojiden kritik uyarı! Sağanak..
    19. Dolar 15 Temmuz resmi tatil sonrası..
    20. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    21. Bıçakla tehdit ettiği bakkalın 350..
    22. PKK kapana kısıldı! Irak ve İran'dan..
    23. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    24. Uzungöl’de kontrolden çıkan araç..
    25. Tyler Boyd kimdir nereli ve kaç..
    26. GÜNDEM / 16 Temmuz 2019
    27. Güney Afrika'da silahlı saldırılar: 43..
    28. FETÖ’cülerden Almanya’da skandal broşür!
    29. New York'ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    30. Halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve..
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler