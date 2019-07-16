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Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe-2 Harekatı’nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.

16 Temmuz 2019 Salı 13:35
Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe-2 Harekatı’nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.


Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde mayın arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan için cenaze namazı kılındı. Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahattin Nakıpoğlu Cami’de kılınan cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Uzman Onbaşı Demircan öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte defnedildi.


Göreve 1 yıl önce başlayan şehit Demircan’ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:35
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