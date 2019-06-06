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Şehit Uzman Onbaşı Öz son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Öz için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi- Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı

06 Haziran 2019 Perşembe 17:59
Şehit Uzman Onbaşı Öz son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Öz için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası İsmail Öz, annesi Gülşen Öz, kardeşi Naciye Uyar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. "İhtiram yürüyüşü"nde Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.

Bu sırada ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Gülşen Öz "Nereye gidiyorsun Fatih?" diye ağıt yakarak, gözyaşı döktü.

Törenin sonunda top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Ayaş ilçesindeki Ferruz Köyü'nün mezarlığına götürüldü.

Hakkari bölgesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:59
  1. Cenaze töreni
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  3. şehit
  4. Uzman Onbaşı Fatih Öz

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