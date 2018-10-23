0553 313 94 23

Şehit Uzman Onbaşı Kasap, Van'da gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kasap'ın (22) cenazesi, memleketi Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

23 Ekim 2018 Salı 14:17
Şehit Uzman Onbaşı Kasap, Van'da gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı

Dün akşam saatlerinde Şemdinli'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesi kırsalında operasyonlar devam ederken, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Kasap ağır yaralandı. Helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Onbaşı Kasap, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Asker Kasap için bugün memleketi Van'ın Gürpınar ilçesinde öğlende tören düzenlendi.

Gürpınar ilçe meydanında düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3.Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Van Jandarma Komutanı Tuğeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Kasap'ın Türk bayrağını sarılı tabutunun askerler tarafından tören alanına getirilmesinin ardından, cenaze namazı kılınıp, şehidin özgeçmişi okundu.

Van Müftüsü Nimettullah Arvas'ın yaptığı duanın ardından, şehit Kasap'ın cenazesi, bir süre askerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Askerler tarafından teselli edilmeye çalışılan yakınları, güçlükle ayakta durabildi. Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın cenazesi daha sonra Güzelsu Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:17
  1. Van
  2. şehit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan 'Yol arkadaşımı feda edemem' dedi, Bekir Bozdağ gözyaşlarını tutamadı
    1. Erdoğan 'Yol arkadaşımı feda edemem'..
    2. Küçük Muhammed'i 43 yerinden..
    3. Gaziantep'te otomobilinde intihar etti
    4. Denizli'de FETÖ zanlısı iş adamı..
    5. Kırıkkale'de 'Ana' lakaplı kadın,..
    6. Kütahya merkezli uyuşturucu..
    7. Çöldeki Davos'a boykot damga vurdu!
    8. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı..
    9. Oktar’ın evi ilk kez içeriden..
    10. Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı ilk günde..
    11. Şehit Uzman Onbaşı Kasap, Van'da..
    12. Vahşet! 5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden..
    13. Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup..
    14. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    15. Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu 43..
    16. Soğuk ve yağışlı hava mı geliyor?
    17. “Andımızın gelmesini PKK’lılar da..
    18. Mardin'den acı haber: 1 asker şehit
    19. Teröristler alçak saldırıda çocukları..
    20. Samsun'da yürüyen merdiven kazası: 12..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?