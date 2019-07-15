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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:21
Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA (AA) - Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır, Muğla'nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ağır'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Dalaman Havalimanı'ndan alınarak uzun araç konvoyuyla Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki babaevine götürüldü.

Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Musluk'un kıldırdığı namazın ardından şehit Ağır'ın cenazesi, Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Binlerce vatandaşın tekbirleriyle uğurlanan Ağır'ın cenaze törenine babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Esengül Civelek, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:21
  1. Fethiye
  2. Muğla
  3. Şehit Cenazesi

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