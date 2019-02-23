0553 313 94 23

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında 2 gün önce meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han’ın cenazesi memleketi Tokat’ta defnedildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:22
Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında 2 gün önce meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han’ın cenazesi memleketi Tokat’ta defnedildi.


Ankara’nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen patlamanın ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Han’ın (27) naaşı havayoluyla Ankara’dan Tokat’a getirildi. Şehidin cenazesi havalimanından alındıktan sonra helallik alınmak üzere baba ocağına götürüldü. Şehidin babası Osman ile annesi Emine, kardeşleri Mukkader, Mustafa Han gözyaşlarını tutamadı. Şehit babasının, oğlunun tabutuna dokunarak gözyaşı dökmesi cenazeye katılanları duygulandırdı. Şehidin eşi Aysun Han da Türk bayrağına sarılı eşinin tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Şehidin 5 yaşındaki kızı Aysima’da yakınlarının kucağında babasının tabutuna dokunarak son yolculuğuna uğurladı.



"Canım şehidim"


Helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi Zile Kaymakamlığı önüne getirildi. Şehit eşinin tabutuna sarılan Aysun Han "Canım şehidim, bırakıp gittin bizi" diyerek gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında baba Osman Han ile şehidin kardeşleri metanetini korumaya çalıştı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Zile Şehitliğinde toprağa verildi.


Cenazeye Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, milletvekilleri, Sivas 5. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul, Tokat Garnizon Komutanı Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hassa’da dernek açılışı
    1. Hassa’da dernek açılışı
    2. 5. Ortopedi ve Travmatoloji..
    3. Yeşilyurt Belediyesi hizmette öncülük..
    4. İYİ Partili Parlak, çalışmalarını..
    5. Şampiyon Mustafakemalpaşa Belediye Spor
    6. Tekirdağ beyaza büründü
    7. Çocukların uzay yolculuğu
    8. Erciş’in sembol ismi vefat etti
    9. Optimum’da “Garaj Günleri İndirimleri”..
    10. Tersane İstanbul Temel Atma Töreni
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En az..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli..
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    14. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem!..
    15. Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman..
    16. Erdoğan: "Diyoruz ki 'Gelin İdlib..
    17. 16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri..
    18. Pınar Karşıyaka'da Bauermann dönemi..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Avrupa..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye..
    21. "Türkiye, sahip olduğu spor..
    22. Ruhani'den özeleştiri: 45 yıl önceki..
    23. Alanyaspor Kasımpaşa ne zaman saat..
    24. İki yıl gözlemledi! Türk astronom..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma..
    26. MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye..
    27. Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir..
    28. Başkan Çerçioğlu, Halkbank’ı eze eze..
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce'de
    30. Atatürk’ün Marmaris’e gelişi törenle..
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu