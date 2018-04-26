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Şehit Uzman Çavuş Özer'i binlerce kişi uğurladı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera beldesinde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Özer, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:55
Şehit Uzman Çavuş Özer'i binlerce kişi uğurladı

Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Özer'in naaşı, ambulansla ilk olarak merkeze bağlı Akyar köyünde bulunan babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Akyar  köyü mezarlığına getirildi.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adana Valisi Ömer Faruk Coşkun,  milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Nazire Özer, eşi Meryem ve çocukları Batuhan ve İrem  Özer, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Eymen ise törende en ön safta yer aldı.

Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının  ardından şehitPiyade Uzman Çavuş İdiris Özer'in cenazesi, Akyar köyü mezarlığına  defnedildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:55
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