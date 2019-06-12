Şehit Uzman Çavuş Ökkeş Ede son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ökkeş Ede memleketi Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında dün akşam saatlerinde bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçlerinin çatışmaya girmesinin ardından ağır yaralanan Osmaniyeli Uzman Çavuş Ökkeş Ede (25) kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit oldu. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Tunceli’de yapılan törenin ardından uçakla Adana’ya oradan kara yoluyla Osmaniye’ye getirildi. Şehit için ilk olarak, cenazesi Mevlana Mahallesi’nde eşinin annesiyle oturduğu evinin önüne götürülerek, helallik alındı. Ardından da Asri Mezarlık Cami’nde düzenlenen törenin ardından Garnizon Şehitliği’nde defnedildi.

Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin ablası Esma Özdemir gözyaşı döküp kardeşinin tabutu başındaki fotoğrafını öperken şehidin eşi Ayşe Ede ise gözyaşlarına boğuldu.

Anne ve babasını daha önce kaybeden Şehit Ede’nin 12 Nisan’da nikah kıydığı Eylül ayında da düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.