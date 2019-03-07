0553 313 94 23

Şehit Uzman Çavuş Kuşdili son yolculuğuna uğurlandı

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çıkan kavgada bıçakla şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin cenazesi, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde defnedildi

07 Mart 2019 Perşembe 19:28
Şehit Uzman Çavuş Kuşdili son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA (AA) - Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför tarafından bıçaklanarak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kula ilçesindeki baba evine getirilen Hüseyin Çetin Kuşdili'nin (28) naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Süleyman Şah Camisi'nin avlusuna götürüldü.

Cenaze törenine şehidin annesi Şengül, babası Süleyman, kardeşleri Ahmet ve Havva Kuşdili ve yakınlarının yanı sıra Vali Ahmet Deniz, AK Parti milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de katıldı.

Şehidin yakınlarına başsağlığı dileyen Manisa Valisi Deniz, baba Süleyman Kuşdili'ni teskin etmeye çalıştı.

Anne Şengül Kuşdili, oğlunun tabutunun yanına gelerek, "Oğlum benim, sen bu yaşta ölmeyi hak etmedin. Ben ne yaparım sensiz." diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Sinan Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kuşdili'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, baba Süleyman Kuşdili ile askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Şehidin cenazesi, Kula İlçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda dün, şoför Fatih D. ile Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili arasında tartışma yaşanmış, bıçakla yaralanan Kuşdili kaldırıldığı hastenede şehit olmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:28
  1. Ardahan T Tipi Ceza İnfaz Kurumu
  2. KULA
  3. Şehit Cenazesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan Türkiye'ye sürpriz teklif!
    1. ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan..
    2. FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları..
    3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir..
    4. "Deniz ticaretinin önemi her geçen gün..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib..
    6. Yalçın Topçu, Kırşehir’de ‘Yerel..
    7. "Bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim..
    8. Messi 9 ay sonra Arjantin Milli..
    9. "Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına..
    10. Balıkesir'de dolandırıcılar suçüstü..
    11. Üç aylar için hazırlandı! İzlenme..
    12. Gaziantep'teki olaylarda 6 kişinin..
    13. Huawei, en güçlü "1+1" antenlerini..
    14. Frank Hoogerbeets yine bildi!..
    15. Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan..
    16. ABD’li General Votel : “Suriye’den..
    17. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de
    18. Eminönü’nde otomobil denize uçtu
    19. Eminönü'nde otomobil denize düştü
    20. Muğla'da dolandırıcılık operasyonu
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı