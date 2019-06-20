Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak dualarla anıldı Şırnak’ta geçen yıl şehit olan Uzman Çavuş İzzet Ak dualarla anıldı.

Şırnak’ta geçen yıl şehit olan Uzman Çavuş İzzet Ak dualarla anıldı.

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, 19 Haziran 2018 tarihinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İzzet Ak (28) için şahadetinin birinciyılı dolayısıyla Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Mevlüd-i Şerif okutuldu.

Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak’ın Yeşilköy Mahallesi’ndeki annesi Ayşe Ak’ın oturduğu evin önüne tertiplenen mevlide Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, belediye meclis üyelerinin bazıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Duaların edilmesinin ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

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