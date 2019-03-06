Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, törenle memleketine uğurlandı Ardahan’da T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu şoförütarafından şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili için uğurlama töreni düzenlendi.

Ardahan’da T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu şoförütarafından şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili için uğurlama töreni düzenlendi. Kuşdili, düzenlenen törenle baba ocağı Manisa’ya gönderildi. Kuşdili’nin nişanlısı Melek Cansu Tavşan, nişanlısının tabutu karşısında gözyaşlarına boğuldu.



Harakani Havaalanı’nda düzenlenen uğurlama törenine Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Başsavcı Mehmet Fatih Camgöz, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, kurum ve daire amirleri ile silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşu ve Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili’in özgeçmişinin okunmasının ardından Kuşdilini’nin naaşı havaalanında bekleyen askeri uçağa taşındı. Kuşdili’nin, naaşı baba ocağı Manisa’ya gönderildi.

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