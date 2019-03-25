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Şehit Uygun son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi

25 Mart 2019 Pazartesi 14:03
Şehit Uygun son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT (AA) - Şırnak'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Silopi ilçesindeki kazada şehit düşen Uygun'un cenazesi, Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak, helallik için Yavuz Selim Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada, şehidin annesi Yüksel, babası Nurettin Uygun ile yakınları gözyaşı döktü.

Helalliğin alınmasının ardından şehidin tabutu, Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan alana konuldu.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özdemir, Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kardeşi Semih Uygun, ağabeyinin Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Uygun'un cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.




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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:03
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