Afrin şehidinin son paylaşımı yürek dağladı!

Türk ordusu, 20 Ocak 2018’de Suriye’de terörist PKK/YPG’yi temizlemek için "Zeytindalı Operasyonu" başlatmıştı. Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo (25), Afrin’e ilk giden ekipteydi. Operasyon bitti ama üsteğmen Afrin’de göreve devam etti. 14 Aralık’ta teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Şehit üsteğmen geride, 7 aylık hamile eşi Yasemin Kalo’yu ve doğmamış çocuğunu bıraktı.

"İlk ve son fotoğraf"

Üsteğmen ile eşinin çocuklarının olacağını öğrendikleri gün, çektikleri selfie sosyal medyada paylaşıldı.

Muhammed Ali Kalo Zeytindalı Operasyonu’nda bir füzeye eşinin ve kendisinin adıyla birlikte "Mesafeler uzak kalpler yan yana" yazmıştı.