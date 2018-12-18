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Afrin şehidinin son paylaşımı yürek dağladı!

PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'de düzenlediği saldırıda şehit olan Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, öğretmen Yasemin Kalo ile 26 Şubat 2016’da evlenmişti. Doktordan bebek müjdesini aldıkları gün, doğacak çocuklarının ilk ultrason fotoğraflarıyla çektikleri selfie yürekleri yaktı.

18 Aralık 2018 Salı 09:11
Afrin şehidinin son paylaşımı yürek dağladı!

Türk ordusu, 20 Ocak 2018’de Suriye’de terörist PKK/YPG’yi temizlemek için "Zeytindalı Operasyonu" başlatmıştı. Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo (25), Afrin’e ilk giden ekipteydi. Operasyon bitti ama üsteğmen Afrin’de göreve devam etti. 14 Aralık’ta teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Şehit üsteğmen geride, 7 aylık hamile eşi Yasemin Kalo’yu ve doğmamış çocuğunu bıraktı.

"İlk ve son fotoğraf"

Üsteğmen ile eşinin çocuklarının olacağını öğrendikleri gün, çektikleri selfie sosyal medyada paylaşıldı.

Muhammed Ali Kalo Zeytindalı Operasyonu’nda bir füzeye eşinin ve kendisinin adıyla birlikte "Mesafeler uzak kalpler yan yana" yazmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:11
  1. Muhammed Ali Kalo
  2. afrin
  3. şehit

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  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    allah rahmet eylesin YETİMİN KEFİLİ ALLAHTIR kızım sen de bol bol ayva ye allahaemanet olun

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